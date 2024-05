Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και στη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ – Ουκρανίας τον ερχόμενο Ιούνιο, η οποία και θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Zelenskyy να συμμετάσχει στην Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Ελβετία.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη συνομιλία των δύο πολιτικών είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στο Βίλνιους.

Τη συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία ανακοίνωσε το απόγευμα της 14ης Δεκεμβρίου 2023 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά την αποχώρηση, τότε, του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν από την αίθουσα την ώρα της ψηφοφορίας.

«Είναι μία νίκη για την Ουκρανία. Νίκη για όλη την Ευρώπη. Μια νίκη που δίνει κίνητρα, εμπνέει και δυναμώνει» είχε σχολιάσει τότε ο κ. Ζελένσκι.

This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023