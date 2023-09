Η Κιμ Καρντάσιαν δεν σταματά να μας απασχολεί. Επενδύει στην εμφάνισή της αφού ξέρει πως θα γίνει μερός των trends, με τους fans της να την ακολουθούν πιστά. Αυτή την φορά τόλμησε και πειραματίστηκε με τα μαλλιά της κάνοντας μια δραματική αλλαγή που κανείς δεν περίμενε… Ξύρισε το κεφάλι της και έβαλε γυαλιά μυωπίας για τις ανάγκες φωτογράφησης.

Συγκεκριμένα η διάσημη influencer εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού μόδας CR Fashion Book με ξυρισμένο κεφάλι και ξαπλώνει σε έναν καναπέ κοιτάζοντας με αυστηρότητα τον φακό.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε τις φωτογραφίες με τους ακολούθους της στο Instagram, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Αρκετοί σχολίασαν ότι πρόκειται για μία εντελώς διαφορετική και πιο «αμφιλεγόμενη» πλευρά της Καρντάσιαν. Η ίδια έγραψε ότι είναι ενθουσιασμένη που βρίσκεται στο εξώφυλλο του περιοδικού στην επέτειο για τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του.

Οι φωτογραφίες αυτές έρχονται μετά τις ντροπιαστικές φωτογραφίες του Κάνιε Γουέστ από τις διακοπές στην Ιταλία. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μέσα από το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ο ίδιος και η…φερόμενη ως «σύζυγός» του και στις οποίες φαίνεται ο ράπερ να δείχνει τα οπίσθιά του.

Βέβαια, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα ακολούθησαν προς έκπληξη των παπαράτσι, αλλά και των διερχόμενων, καθώς το πλοιάριο έγινε κρεβάτι και ολόκληρο το κανάλι της Βενετίας κρεβατοκάμαρα με το φωτογραφικό φακό να συλλαμβάνει το ζευγάρι σε περιπτύξεις που τα Μέσα πλέον εικάζουν ότι επρόκειτο για στοματικό έρωτα της Σενσόρι προς τον Γουέστ.

Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου και δεν τραβήχτηκαν μόνο από παπαράτσι, αλλά και από τουρίστες (!) ενισχύουν τις φήμες που θέλουν τον ράπερ στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να βρεθεί, ενώ σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Sun, η πρώην σύζυγός του Κιμ Καρντάσιαν αισθάνεται ντροπιασμένη και προβληματισμένη και «δεν έχει ιδέα πώς να μιλήσει στα παιδιά» τους γι’ αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον πατέρα τους.

