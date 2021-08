Λίγα λεπτά μετά την προαναγγελία της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη από τη Νόριτς ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από τον αγγλικό σύλλογο.

Ο νεαρός άσος υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τα Καναρίνια και θα φορά το νούμερο 18 στη φανέλα.

Σχεδόν ταυτόχρονα ήρθε και η ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ευχήθηκε φυσικά τα καλύτερα στο Golden Boy, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι Θεσσαλονικείς. Θυμίζουμε ότι ο Δικέφαλος θα βάλει 11 εκατ. ευρώ στα ταμεία του, ενώ προβλέπονται ακόμη δύο σε μορφή μπόνους.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«O ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία του με τη Νόριτς για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη κι εύχεται στο Golden Boy κάθε επιτυχία στην Premier League και στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Τζόλη με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2010. Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους, σκόραρε 100 φορές σε μία σεζόν, μέχρι που τον Ιούλιο του 2020 σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τους τελευταίους 14 μήνες έζησε το παραμύθι του με τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε σε 57 αγώνες, σκόραρε 17 φορές, έδωσε 10 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2020-21 από το κοινό του Δικεφάλου κι έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Η πορεία του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσε τον δρόμο προς το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Στη νεοφώτιστη Νόριτς. Παρέα με τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Καλή επιτυχία Golden Boy!»

⚡️ We’re delighted to announce the signing of PAOK and Greece international winger Christos Tzolis!

🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 12, 2021