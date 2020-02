View this post on Instagram

Δώδεκα χρόνια μετά επέστρεψα σε ελληνικό γήπεδο. Έστω και σαν αντίπαλος, έστω και σαν «ξένος» ήταν για εμένα μια ξεχωριστή εμπειρία που με γέμισε με ιδιαίτερα συναίσθηματα. Στην ποδοσφαιρική μου πορεία μέχρι σήμερα σημασία για εμένα έχουν οι στιγμές. Έτσι έζησα και χθες μια τέτοια στιγμή να αγωνίζομαι απέναντι σε ελληνική ομάδα. Κρατάω μόνο αυτό που στο σύνολο του ήταν γενναιόδωρο προς εμένα. Καποιες μικρες παραφωνίες απλά μένουν έξω από ότι με αγγίζει!!!