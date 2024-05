Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «πάτησε» την Άστον Βίλα στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Europa Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 29 Μαΐου.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν αναμφίβολα για ένα ακόμα παιχνίδι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έφτασε σε μία μόλις σεζόν τα 15 γκολ στην Ευρώπη με την ερυθρόλευκη φανέλα, επίτευγμα μοναδικό και ανεπανάληπτο.

Όμως ο Μαροκινός σέντερ φορ δεν έκανε μόνο αυτό. Έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει 4 γκολ (εν τέλει έβαλε 5) απέναντι στην Άστον Βίλα, από τη μέρα που ανέλαβε ως προπονητής της ο Ουνάι Έμερι.

Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Premier League δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο και ο Ελ Κααμπί για να το πετύχει χρειάστηκε μόλις 100 λεπτά παιχνιδιού απέναντι στους «χωριάτες» στα ημιτελικά του Conference League.

Since Unai Emery’s first game in charge of Aston Villa, no player has scored 4+ goals against his side in the Premier League.

Ayoub El Kaabi has scored four in 100 minutes against the Villans in the Europa Conference League semi-finals. 🤯 pic.twitter.com/ePvU7G6o4c

