Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ντανιέλ Ποντένσε

Την απόκτηση του Ντανιέλ Ποντένσε ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Ολυμπιακός. Ο πορτογάλος πλάγιος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν με τα χρώματα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία αναχωρεί την Παρασκευή για το Βέλγιο και στη συνέχεια θα μεταβούν στην Ολλανδία.

Ντανιέλ Ποντένσε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Daniel Podence welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #DanielPodence #WelcomeDaniel pic.twitter.com/9uMUZabk72

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 9 Ιουλίου 2018