Στο σφυρί αναμνηστικά αντικείμενα από ταινίες του Ράσελ Κρόου

«Η τέχνη του διαζυγίου» είναι ο τίτλος που έδωσε ο ηθοποιός Ράσελ Κρόου στη δημοπρασία προσωπικών του αντικειμένων, την οποία διοργανώνει στο Σίδνεϊ με αφορμή τα 53α γενέθλιά του, σύμφωνα με το BBC.



Αν ο διάσημος ηθοποιός δεν είχε χωρίσει από την σύζυγό του Ντανιέλ Σπένσερ το 2012, φέτος θα έκλεινε 15 χρόνια έγγαμου βίου. Ωστόσο η δημοπρασία «Η τέχνη του διαζυγίου» που διοργανώνει ο Κρόου στην Αυστραλία, φαίνεται πως έρχεται να «γιορτάσει» αυτήν την επέτειο, με διαφορετικό τρόπο.



Η πανοπλία από την ταινία "Ο Μονομάχος", αναμνηστικά από την ταινία "Master and Commander: Στα Πέρατα του Κόσμου", κιθάρες, κορυφαία αυστραλιανά έργα τέχνης, μια λιμουζίνα που είχε χρησιμοποιηθεί στον γάμο του το 2003 και οι μπότες των νεοναζί που φορούσε στην ταινία «Romper Stomper» («Σαρώνω») είναι μερικά από τα αντικείμενα που θα βγουν στο σφυρί από τον οίκο Sotheby's και αναμένεται να συγκεντρώσουν περίπου 2,3 εκατ δολάρια.



Τα αντικείμενα από τον "Μονομάχο" είναι ίσως τα πιο εντυπωσιακά: ένα αντίγραφο ρωμαϊκού άρματος, μια πανοπλία, όπλα και δύο ομοιώματα αλόγων σε φυσικό μέγεθος.



Συνολικά θα δημοπρατηθούν 227 αντικείμενα, κάποια εκ των οποίων θα έχουν προσιτή τιμή, όπως για παράδειγμα ένα μαντίλι και ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια από την ταινία "Η κατάσταση των πραγμάτων", αλλά και μια από τις πολλές κιθάρες από τη συλλογή του, ένα δερμάτιο σημειωματάριο από την ταινία "Το τελευταίο τρένο για τη Γιούμα", μια υφασμάτινη κούκλα-άγγελος από το "The Sum of Us", ένα πουλόβερ του αυστραλού παίκτη του κρίκετ Σέιν Γουέιρν και σπασουάρ από την ταινία "Cinderella Man".