Υπάρχει υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας DDIS Τόμας Αρένκιλ. Οι διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν το κλείσιμο προσωρινά έξι στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, σε μια, όπως τη χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, «υβριδική επίθεση στο έθνος». Μέσα στο περασμένο 24ωρο, δε, αναφέρθηκαν πτήσεις drones άγνωστης ταυτότητας πάνω από στρατιωτική βάση στο Βέλγιο, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς και πάνω από το αεροδρόμιο Μονάχου, που έκλεισε για επτά ώρες.
Γάζα: Μικρό καλάθι κρατά ο Ρούμπιο – «Από τη Χαμάς εξαρτάται το τέλος του πολέμου» – Στο Κάιρο ο Γουίτκοφ για τους ομήρους
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν αμφότεροι σε τμήματα του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.
Ομάρ Μπράβο: Συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης πρώην διεθνής Μεξικανός
Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη εχθές (04/10) σε ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα (πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο), μετά από καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Η εισαγγελία υποψιάζεται, πως ο 45χρονος πρώην διεθνής Μεξικανός και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Τσίβας Γουαδαλαχάρα, έχει διαπράξει παρόμοιες πράξεις και στο παρελθόν. Ξεκίνησε την καριέρα του το […]
Έθαψαν το παιδί τους και δεν το αναζήτησε κανείς – Το θρίλερ με τον τάφο του 3χρονου σε βάλτο
Ο τάφος του ήταν τόσο ρηχός που οι αστυνομικοί πιστεύουν πως είχε σκαφτεί με τα χέρια
Προειδοποιεί ο Πούτιν: Τυχόν εφοδιασμός της Ουκρανίας με Τόμαχοκ ίσως καταστρέψει τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις Μόσχας – Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», σύμφωνα με […]