Υπάρχει υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας DDIS Τόμας Αρένκιλ. Οι διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν το κλείσιμο προσωρινά έξι στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, σε μια, όπως τη χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, «υβριδική επίθεση στο έθνος». Μέσα στο περασμένο 24ωρο, δε, αναφέρθηκαν πτήσεις drones άγνωστης ταυτότητας πάνω από στρατιωτική βάση στο Βέλγιο, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς και πάνω από το αεροδρόμιο Μονάχου, που έκλεισε για επτά ώρες.