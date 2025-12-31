Από Μπουσαΐντ… μέχρι Καρυπίδη είχε η τελευταία προπόνηση του Άρη για το 2025.

Ο Βέλγος εξτρέμ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα και… τρέχει για να προλάβει τα πρώτα ματς του νέου έτους. Δηλαδή με Παναιτωλικό για το Κύπελλο και ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός χρειάζεται χρόνο αφού έχει να παίξει από τον περασμένο Μάιο, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αξιολογεί την κατάστασή του τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει και έτσι ο παίκτης πιθανό να… βουτήξει στα βαθιά με το καλημέρα, έχοντας εκφράσει και ο ίδιος την επιθυμία να παίξει στα δόυ ματς της επόμενης εβδομάδας.

Σημείο αναφοράς στο σημερινό πρόγραμμα ήταν και ο Τάσος Δώνης, Ο Έλληνας εξτρέμ ακολούθησε μέρος του προγράμματος για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες και τον τραυματισμό του στο παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω στις 29 Οκτωβρίου.

«Παρών» ο Καρυπίδης – Τί είπε με Ρέγες και Χιμένεθ

Την τελευταία προπόνηση του 2025 παρακολούθησε ο διοικητικός ηγέτης του Αρη, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις μέρες των εορτών.

Ο Καρυπίδης είχε την ευκαιρία να μιλήσει τόσο με τον Ρούμπεν Ρέγες όσο και με τον Χιμένεθ, με επίκεντρο τα μεταγραφικά και τις κινήσεις για στόπερ και αριστερό μπακ στις οποίες στρέφεται ο Άρης.