Μέρα αφίξεων για τον Άρη. Λίγο πριν το φινάλε του 2025, οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται να υποδεχθούν την πρώτη μεταγραφική κίνηση εν όψει Ιανουαρίου.

Ο Οτμάμ Μπουσαΐντ έχει συμφωνήσει από χθες με τους Θεσσαλονικείς και το βράδυ αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο 25χρονος Βέλγος εξτρέμ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις για την ενίσχυση του κιτρινόμαυρου ρόστερ.

Η μεταγραφή του Μπουσαΐντ «κλείδωσε» με την επιστροφή του Ρούμπεν Ρέγες στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο. Ο 46χρονος τεχνικός διευθυντής βρισκόταν στην Ισπανία για τις μέρες των Χριστουγέννων, «τρέχοντας» παράλληλα και τα μεταγραφικά. Μετά τον Βέλγο εξτρέμ, ο Ρέγες θέλει να ολοκληρώσει ακόμα μία κίνηση μέχρι το τέλος του 2025 ή το αργότερο μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Εκείνη του Μάρτιν Χόνγκλα φαίνεται να «κολλάει» στις απαιτήσεις της Γρανάδα για τον Καμερουνέζο μέσο. Όσο οι Ισπανοί βάζουν δύσκολα, ο Άρης καλείται να κοιτάξει και αλλού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του. Παράλληλα υπάρχουν 1-2 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που έχει ξεχωρίσει ο Ρέγες από μεγάλα πρωταθλήματα, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για αριστερό μπακ. Εάν ο τελευταίος βρεθεί γρήγορα, δεν αποκλείεται ο Μάρτιν Φρίντεκ να κατηφορίσει προς τη Λάρισα. Η ΑΕΛ Novibet ενδιαφέρεται για τον Τσέχο αριστερό μπακ, όπως και για τον Πιόνε Σίστο που επίσης δεν υπολογίζεται από τον Άρη.

Επιστροφή με το βλέμμα στο ιατρικό δελτίο

Χθες ολοκληρώθηκε η άδεια των Χριστουγέννων για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι σήμερα επανέρχονται στις προπονήσεις εν όψει του αγώνα Κυπέλλου της 6ης Ιανουαρίου κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες στο Ρύσιο και με το βλέμμα στραμμένο σε εκείνους που ήταν στο ιατρικό δελτίο το τελευταίο διάστημα. Με εξαίρεση τις μακροχρόνιες απουσίες των Μεντίλ και Αλφαρέλα -επιστρέφουν αρχές Φλεβάρη και τέλη Γενάρη αντίστοιχα- ο Ανδαλουσιανός τεχνικός περιμένει μέσα στις επόμενες μέρες τη σταδιακή ενσωμάτωση των Καντεβέρε, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο και Δώνη στις προπονήσεις, φιλοδοξώντας ότι έστω οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το πρώτο ματς του 2026. Νέο πρόσωπο αναμένεται να είναι και ο Φρέντρικ Γένσεν που ταλαιπωρήθηκε από έντονο πυρετό πριν την άδεια των γιορτών.