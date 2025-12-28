Οι δύο περιπτώσεις αναμφίβολα έχουν τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Σε σημείο, μάλιστα, να αναδύεται μόνο του το δίλημμα: Σφιντέρσκι ή Γιακουμάκης; Πάει να πει, ποιος δίνει παραπάνω στην ομάδα του; Εν προκειμένω, τι παίρνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από τους δύο κεντρικούς επιθετικούς τους;

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έκανε τη διαδρομή του στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ προτού παραχωρηθεί στην Σάρλοτ. Κατέκτησε κορυφές με τον Δικέφαλο, όχι πάντα ως πρώτος στράικερ στο ρόστερ , αλλά έφερε χρήματα στο ταμείο των Ασπρόμαυρων. Επέστρεψε στα μέρη μας για τη φανέλα του Παναθηναϊκού και είναι αλήθεια πως πασχίζει να δείξει ότι αξίζει η επιλογή που έγινε στο πρόσωπό του. Τι έχουμε έως τώρα; Ένα φορ με συζητήσιμη σταθερότητα που έχει επαφή με τα δίχτυα, όχι όμως σούπερ κλάση. Επί του παρόντος ο Σφιντέρσκι δείχνει ο πλέον αξιόπιστος με τα πράσινα και έχει παίξει στο πρωτάθλημα σε 12 ματς σημειώνοντας τέσσερα γκολ. Ωστόσο, οι ψαγμένοι αντιλαμβάνονται πως στο Κορωπί δεν πετούν τη σκούφια τους με τον Πολωνό και άρα θα ήθελαν κάτι ακόμη για τη γραμμή κρούσης του Παναθηναϊκού. ‘Η κάτι άλλο. Πολύ απλά γιατί ούτε οι υπόλοιποι του ρόστερ προσφέρουν κάποια εγγύηση πως θα έρθουν τα γκολ.

Και πάμε στον Γιώργο Γιακουμάκη. Κι αυτός φόρεσε φανέλα ισχυρής ελληνικής ομάδας προτού πάει στο εξωτερικό. Ηταν στην ΑΕΚ και εν τέλει ύστερα από αλλαγές ομάδων, έφτασε στην Ατλάντα και μετά στην Κρουζ Αζούλ. Πέρασε τον Ατλαντικό. Συνέχισε να δείχνει το ταλέντο του στο σκοράρισμα. Ο ΠΑΟΚ τον επέλεξε ώστε να προσφέρει γκολ. Ηδη, μετρά 13 αγώνες με πέντε γκολ στο ενεργητικό του ο Γιακουμάκης, ορισμένα δε από αυτά είναι όντως εντυπωσιακά. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο ηλικίας 31 ετών Γιακουμάκης, μοιάζει «διαφορετικός παίκτης» σε σύγκριση με αυτόν που έφυγε από τα μέρη μας πριν από χρόνια. Πιο ώριμος και περισσότερο σίγουρος για τον εαυτό του.

Η διαφορά Σφιντέρσκι και Γιακουμάκη, μάλλον είναι η εξής: ο μεν Πολωνός αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό που δεν έχει βρει τα βήματά του, έμεινε μακριά από την κορυφή και αναζητεί τον δρόμο του, ενώ ο Ελληνας εντάχθηκε σε δουλεμένο σύνολο και αξιοποιείται με ικανοποιητικό τρόπο. Ο Σφιντέρσκι φαίνεται χειρότερος, ο Γιακουμάκης ανώτερος. Αυτή είναι η απτή πραγματικότητα. Και εδώ ίσως κρύβεται ο λόγος της μεγάλης (βαθμολογικής) απόστασης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι θέμα ομοιογένειας και ομάδας.