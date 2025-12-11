Λίγο πιο εύκολη γίνεται τις τελευταίες δύο μέρες η ζωή του Μανόλο Χιμένεθ και το πλάνο του εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (14/12), για την πρεμιέρα του 2ου γύρου.

Μετά τον Μάρτιν Φρίντεκ. ο Ανδαλουσιανός τεχνικός είδε και τον Νοά Φαντιγκά να προπονείται σήμερα και να δηλώνει «παρών» για το επερχόμενο παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του Άρη θα τσεκάρει τις επόμενες δύο μέρες την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών και θα αποφασίσει αναλόγως για την επιλογή που θα κάνει στο αριστερό άκρο της άμυνάς του.

Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης έκανε θεραπεία.

Ο Χιμένεθδεν έδειξε σήμερα κάτι όσον αφορά τις σκέψεις του για την ενδεκάδα του ντέρμπι και έτσι το ενδιαφέρον μεταφέρεται για την αυριανή (12/12) προπόνηση.