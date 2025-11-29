Από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους τίθεται σε ισχύ η χειμερινή περίοδος για τις ώρες κοινής ησυχίας, με διαφορετικό ωράριο για τη μεσημβρινή και τη νυχτερινή ησυχία, σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθ. 3 (ΦΕΚ Β’ 15/12.01.1996).

Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται από 15:30 έως 17:30 το μεσημέρι και από 22:00 έως 07:30 το πρωί. Ως χειμερινή περίοδος θεωρείται το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Μαρτίου.

Τι προβλέπει η Αστυνομική Διάταξη

Η ισχύουσα διάταξη καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση της κοινής ησυχίας. Κατά τις ώρες αυτές απαγορεύονται οι εργασίες ή δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, η λειτουργία μουσικών οργάνων και συσκευών σε υψηλή ένταση, καθώς και οι φωνασκίες και θορυβώδεις εκδηλώσεις σε κατοικίες ή δημόσιους χώρους.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου μπορεί να δοθεί ειδική άδεια από τον διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εργοστασίων και κατοικιών οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα ηχομόνωσης ώστε να περιορίζεται ο θόρυβος στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Περιορισμοί για καταστήματα και δημόσια κέντρα

Σύμφωνα με τη διάταξη, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικών μηχανημάτων επιτρέπεται μόνο με σχετική άδεια, υπό τον όρο ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι τις 22:00 τη χειμερινή περίοδο και τις 23:00 τη θερινή, με δυνατότητα παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Επιπλέον, οι κινηματογράφοι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν πέραν της 24:00, με εξαίρεση τις πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, όπου επιτρέπεται λειτουργία έως 00:30 τον χειμώνα και 00:45 το καλοκαίρι.

Νομικές κυρώσεις για παραβάσεις

Με βάση τον Νόμο 4637/2019 (ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019), η διατάραξη κοινής ησυχίας αντιμετωπίζεται πλέον αυστηρότερα. Οι παραβάσεις των σχετικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή με χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και του σεβασμού στη γειτονιά.