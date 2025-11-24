Γευστικό, comfort και απίστευτα αρωματικό: αυτό είναι το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», συνδυάζοντας απλά υλικά με μοναδικό τρόπο.

Το κοτόπουλο «δένει» ιδανικά με το λάχανο και το πράσο, ενώ η τομάτα δίνει το σώμα και τη γλύκα που χρειάζεται για να γίνει το φαγητό πραγματικά ακαταμάχητο. Μια ζεστή, χειμωνιάτικη πρόταση που γεμίζει το σπίτι αρώματα και το τραπέζι… χαμόγελα.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ετοιμάστε ένα πιάτο που υπόσχεται αυθεντική απόλαυση: