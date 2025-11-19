Η Ερωφίλη αποφασίζει να ζητήσει από τον Αντώνη να χωρίσουν, μια απόφαση που σοκάρει και αναστατώνει την Αλεξάνδρα. Από την πλευρά του, ο Αντώνης δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την πείσει να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», θα είναι και απόψε συνταρακτικές.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20:

Ο Μανώλης, σαστισμένος, φεύγει από το σπίτι του θύματος, χωρίς να ολοκληρώσει το έργο του. Ο εκβιασμός της Αλεξάνδρας «μουδιάζει» τον Στάθη, ενώ ο Τζον και ο Κωνσταντίνος του λένε να ζυγίσει σωστά την κατάσταση προτού τινάξουν τον συνεταιρισμό τους στον αέρα. Η Ασπασία διαπραγματεύεται την επαγγελματική πρόταση που της έγινε και πετυχαίνει μια πολύ καλή συμφωνία. Η Αθηνά ανακοινώνει στη Φιλιώ πως είναι και πάλι μαζί με τον Τζον. Η Ερωφίλη μαλώνει άσχημα με την Αλεξάνδρα και ζητά από τον Αντώνη να χωρίσουν, αλλά εκείνος την εκλιπαρεί να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στον γάμο τους. Ο Δημοσθένης σαστίζει όταν μαθαίνει πως η νέα αρχηγός της σπείρας είναι η Χριστιάνα και ότι συνδέεται με τα μεγάλα κεφάλια που εδράζονται στην Ιταλία. Η Άννα ενημερώνει τον Μανώλη ότι θα κατέβει στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τους φόβους του Πότη ότι προχωράει στη ζωή της. Η Βασιλική διεκδικεί δυναμικά τη θέση της δίπλα στον Στέφανο, αλλά η Σοφία δεν αργεί να την απειλήσει. Ο Στέφανος το μαθαίνει κι αποφασίζει να μη συναινέσει στη συνεπιμέλεια. Η εγκυμοσύνη τής Ισμήνης δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA