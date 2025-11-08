Ο Ματέι Λουτσέσκου, ιδρυτής της ρουμανικής ζυθοποιίας Bere Grivița, μίλησε με αφορμή την 25η επετειακή εκδήλωση του Ελβετορουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αναδεικνύοντας τη δική του επιχειρηματική πορεία, αλλά και τις αρχές που τον συνοδεύουν – αρχές που, όπως λέει, κληρονόμησε από τον πατέρα του, Ράζβαν Λουτσέσκου, και τον παππού του, Μίρτσεα Λουτσέσκου.

Ο γιος του προπονητή του ΠΑΟΚ και εγγονός του εμβληματικού τεχνικού της εθνικής Ρουμανίας μίλησε με ειλικρίνεια για τη φιλοσοφία του γύρω από τη δουλειά και τη ζωή, εξηγώντας πως οι ίδιες αξίες που διέπουν τον αθλητισμό μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και στον κόσμο των επιχειρήσεων.

«Πρώτα απ’ όλα, έμαθα την αφοσίωση στη δουλειά που κάνεις, στο επάγγελμα που έχεις. Έμαθα τον σεβασμό για τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές. Αυτά ήταν τα δύο σημεία που μου έθεσαν», σημείωσε ο Ματέι Λουτσέσκου, προσθέτοντας ότι οι αρχές αυτές δεν αφορούν μόνο τον αθλητισμό, αλλά έχουν καθολική ισχύ.

Ο νεαρός επιχειρηματίας τόνισε, επίσης, τη σημασία της επιμονής και της προσαρμοστικότητας: «Η αποφασιστικότητα να προχωρήσεις μπροστά, να συνεχίσεις ανεξάρτητα από τα προβλήματα ή τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσεις σε μια μέρα ή σε μια περίοδο, είναι το κλειδί. Το σημαντικό είναι να τις ξεπεράσεις, να βρεις λύσεις, να εργαστείς, να μπορέσεις να προχωρήσεις και να αναπτυχθείς».

Με την Bere Grivița να αναπτύσσεται δυναμικά στη ρουμανική αγορά, ο Ματέι Λουτσέσκου δείχνει ότι το επώνυμο «Λουτσέσκου» δεν συνδέεται μόνο με επιτυχίες στα γήπεδα, αλλά και με τη δημιουργία, τη συνέπεια και την πίστη σε ένα όραμα που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.