Ο πορτογάλος μέσος του ΠΑΟ Ρενάτο Σάντσες έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Κυπέλλου των Πρασίνων με τον Ατρόμητο. Δεν ήταν κακός – ίσα ίσα που στο 13′ είχε και τη δυνατότητα να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟ αλλά σούταρε στο δοκάρι. Χθες υποβλήθηκε σε μαγνητική αλλά ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς έχει. Μέχρι τώρα τον έχουμε δει σε έξι ματς πρωταθλήματος και ένα στο Γιουρόπα Λιγκ. Θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι και λίγα, αλλά πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Από τα έξι ματς του πρωταθλήματος που είχε συμμετοχή έχει βγάλει ενενηντάλεπτο μόνο στο ένα: αυτό κόντρα στην Κηφισιά. Στα υπόλοιπα έξι συμμετείχε περνώντας στο ματς ως αλλαγή: συνολικά έχει αγωνιστεί μόλις 225 λεπτά. Αλλαγή έγινε και στα δυο ματς που ξεκίνησε βασικός: πριν απ’ το ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο είχε βρεθεί στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟ στο παιγνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις αλλά άντεξε μόλις 75 λεπτά. Έλειψε στο ματς με τον Αρη και στα παιχνίδια με την Γκόου Αχέντ Ινγκλς και τη Φέγενορντ εξαιτίας ενοχλήσεων.

Γιόβιτς

Ένας άλλος που ήρθε το καλοκαίρι με τυμπανοκρουσίες για να γίνει ο βασικός φορ της ΑΕΚ, ο Λούκα Γιόβιτς, έκανε κι αυτός χθες μαγνητική. Χτύπησε καθώς λέγεται στο ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη: δεν το κατάλαβε κανείς. Ευτυχώς για το παλικάρι οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάποια ζημιά, αλλά κι αυτός θα μείνει εκτός της αποστολής της ΑΕΚ για το ματς με τον Παναιτωλικό. Ο Γιόβιτς έχει αγωνιστεί λίγο περισσότερο από τον Σάντσες αλλά έχει ένα άλλο παράξενο ρεκόρ: στα ματς που έχει αγωνιστεί ολόκληρο το 90λεπτο (και είναι συνολικά τέσσερα – με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΛ για το πρωτάθλημα και με την Τσέλιε στο Γιουρόπα Λιγκ) η Ενωση δεν έχει κερδίσει! Μπορεί να είναι σύμπτωση. Επίσης ο Γιόβιτς έχει σκοράρει για την ώρα μόνο ερχόμενος από τον πάγκο: το έκανε με τον Άρη Λεμεσού, την Κηφισιά και την Αμπερντίν.

Βιογραφικά

Είναι παράξενα αυτά; Όχι φυσικά. Ο Ρενάτο Σάντσες είναι χρόνια τώρα που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς – το ίδιο και ο Γιόβιτς. Στο βιογραφικό των δυο υπάρχουν περάσματα από πολύ μεγάλες ομάδες – ο Σάντσες έχει αγωνιστεί στην Παρί και στην Μπάγερν Μονάχου κι όχι μόνο στην Μπενφίκα και στη Ρόμα, για τον δε Γιόβιτς η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε κάποτε του κόσμου τα εκατομμύρια στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Αλλά αυτό που χτυπά στο μάτι δεν είναι οι ακριβές μεταγραφές τους: είναι τα προβλήματα τραυματισμών που τους συνοδεύουν. Το ίδιο ισχύει και για τον αμυντικό χαφ Γρούγιτς στον οποίο η ΑΕΚ πόνταρε. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Σερβίας και έφτασε κάποτε να κάνει μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Αλλά από το 2022 παίζει λιγότερα από 10 ματς πρωταθλήματος τον χρόνο. Πέρυσι με την Πόρτο πάτησε το χορτάρι τέσσερις φορές ολόκληρη τη σεζόν.

Ρίσκο

Η ερώτηση που προκύπτει είναι γιατί ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ πήραν αυτού του τύπου τα ρίσκα, όταν μάλιστα οι θέσεις που οι παίκτες αυτοί αγωνίζονται δεν είναι υπερκαλυμμένες. Ο ΠΑΟ πουλώντας τον Μαξίμοβιτς έχει στη θέση που πρέπει να καλύψει ο Σάντσες μόνο τον Τσέριν, η ΑΕΚ αντί του Γιόβιτς έχει μόνο τον φιλότιμο αλλά βαρύ Πιερό. Οποιοι τους διάλεξαν σαφώς και ήξεραν τα προβλήματα που οι παίκτες αυτοί κουβαλάνε. Γιατί το κάνανε; Γιατί στην Ελλάδα χρόνια τώρα κυκλοφορεί η εντύπωση πως το πρωτάθλημά μας είναι εύκολο και ο καθένας που θα έρθει εδώ και κουβαλάει προβλήματα θα αναστηθεί. Και κάπως έτσι είδαμε να περνάνε από τη χώρα μας παίκτες όπως ο Εσιέν, ο Μαρσέλο, ο Μαρσιάλ, ο Καγκάβα και άλλοι πολλοί. Που ήθελαν να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά δεν τα κατάφεραν παρά τις μεγάλες τους προσπάθειες. Και ο Γιόβιτς και ο Γρούγκιτς και ο Σάντσες προσπαθούν: κακώς υπάρχει γκρίνια για αυτούς – μακάρι τα παιδιά να τα καταφέρουν. Αλλά δεν είναι απλό. Και το να στήσεις ένα παίκτη στα πόδια του ενώ παράλληλα κάνεις πρωταθλητισμό έχει κόστος.

Γιάρεμτσουκ

Δεν είναι τυχαίο ότι οι παίκτες αυτοί ζορίζονται τώρα. Οι γυμναστές και οι φυσικοθεραπευτές των ομάδων λένε πως όταν φτάσουν τα πρώτα κρύα ό,τι δυσκολία κουβαλά ο καθένας βγαίνει στο φως. Φυσικά οι καλύτεροι γνώστες του εαυτού τους είναι οι ίδιοι οι παίκτες. Ακουγα προχθές τις δηλώσεις του Γιάρεμτσουκ μετά το ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο και σκεφτόμουν πως ο Ουκρανός εκτός από σπουδαίος παίκτης είναι και πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Πέτυχε δυο γκολ στο ματς με τον Βόλο αλλά όταν τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος για βασικός σε ματς του πρωταθλήματος ή του Τσάμπιονς Λιγκ είπε πως χρειάζεται μερικές εβδομάδες ακόμα για να βγάλει ενενήντα λεπτά. Και μπράβο του. Αλλος στη θέση του θα δήλωνε έτοιμος να ξεκινήσει με τον Αρη αύριο.

Σημαντικό

Το Ολυμπιακός – Άρης είναι το πιο σημαντικό ματς της 9ης αγωνιστικής για πολλούς λόγους. Ο Αρης έχει κατά καιρούς κάνει ζημιές στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός φέτος, πριν από τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ κερδίζει τα παιχνίδια διαδικαστικά και δύσκολα. Πριν από το ματς με την Αρσεναλ κέρδισε τον Λεβαδειακό 3-2 χάρη περισσότερο στην ψυχραιμία του παρά στην ποιότητά του. Η δε εμφάνισή του στη Λάρισα πριν απ’ το ματς με την Μπαρτσελόνα είχε προκαλέσει την οργή του Μεντιλίμπαρ παρόλο που η επικράτηση του πρωταθλητή ήταν σχετικά εύκολη. Στα ματς αυτά φαινόταν ότι οι παίκτες του Βάσκου είχαν περισσότερο στο μυαλό το ματς που ακολουθεί.

Άρρωστοι

Είχαμε κάπως καλομάθει στα ντέρμπι και μας κακοφαίνεται που η ένατη αγωνιστική δεν έχει ένα τέτοιο. Στα ματς ΑΕΚ – Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ και Βόλος – Παναθηναϊκός τα μάτια είναι στους μεγάλους: τυχόν στραβοπάτημα θα είναι ασυγχώρητο. Το καλύτερο ματς της αγωνιστικής – για την ακρίβεια το πλέον δραματικό – θα γίνει τη Δευτέρα στην Τρίπολη: ο Αστέρας υποδέχεται τον ΟΦΗ – πρόκειται για παιχνίδι ανάμεσα σε δυο μεγάλους «άρρωστους». Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν τη σεζόν με φιλοδοξίες, είχαν σερί από άσχημα αποτελέσματα που δεν περίμεναν κι άλλαξαν προπονητές. Ο χαμένος σε αυτό το ματς θα έχει μπροστά του μια σεζόν εντελώς αντίθετη από αυτό που είχε φανταστεί.