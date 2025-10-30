Ήταν μια δήλωση ωριμότητας, ένα μήνυμα πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου και η ομάδα του έμαθαν από το λάθος τους, από εκείνη την απρόσμενη ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Λιβαδειά. Το 4-1 δεν είναι απλώς ένα σκορ. Είναι η επιστροφή σε μια ποδοσφαιρική κανονικότητα, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι με σεβασμό, σοβαρότητα και στόχο να επιβάλλει τον ρυθμό του από το πρώτο λεπτό.

Η διαφορά σε σχέση με εκείνό το κακό απόγευμα στη Βοιωτία ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά. Βέβαια τότε ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που γενικά ψάχνονταν, τώρα τα πράγματα ειναι εντελώς διαφορετικά ειδικά από την στιγμή που το κουμπί φανερά έχει… γυρίσει.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ένταση, συγκέντρωση και επιθετικό πλάνο. Το γκολ του Ιβάνουσετς στο 2ο λεπτό λειτούργησε σαν… ξυπνητήρι για όλους όσοι χρειάζονταν υπενθύμιση πως κάθε διοργάνωση, κάθε ματς, μετράει. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός δεν σημείωσε απλώς το πρώτο του γκολ με τα ασπρόμαυρα· έδειξε πως ο Λουτσέσκου αρχίζει να βρίσκει λύσεις και από παίκτες που μέχρι πρότινος έψαχναν χώρο και ρυθμό.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μικρό «μάθημα ποδοσφαίρου» από τον Δικέφαλο. Τα γκολ των Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Μύθου ήρθαν φυσιολογικά, μέσα από συνεργασίες, ένταση και διάθεση να πατήσει ο ΠΑΟΚ στην αντίπαλη περιοχή. Ήταν το πιο γεμάτο επιθετικά σαρανταπεντάλεπτο της ομάδας εδώ και καιρό, με ρυθμό, φαντασία και αποτελεσματικότητα. Κι αν στο δεύτερο μέρος έπεσε λίγο ο διακόπτης, αυτό δεν αλλοίωσε το συνολικό μήνυμα της βραδιάς.

Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει αναθεωρήσει τη διαχείριση του ρόστερ, αλλά και τη στάση του απέναντι στα «δευτερεύοντα» παιχνίδια. Στη Λιβαδειά, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την υποτίμηση του αντιπάλου και την υπερβολική πίστη στο rotation σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο στην σεζόν. Είναι προφανώς πως εκείνος ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα αυτή στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.

Στην Τούμπα, ο Ρουμάνος τεχνικός παρέταξε ένα σχήμα που έβγαζε ένταση και φρεσκάδα, χωρίς να χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Έδειξε πως μπορεί να δώσει ευκαιρίες, αλλά χωρίς να ρισκάρει το αποτέλεσμα. Το μάθημα ελήφθη – και εφαρμόστηκε.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας όχι μόνο με την ΑΕΛ, αλλά με την γενικότερη αντίδραση στα τελευταία παιχνίδια. Δεν έμεινε στη γκρίνια ή στις δικαιολογίες της ήττας στη Λιβαδειά και των προηγούμενων ανεπιτυχών αποτελέσμτων, αλλά απάντησε στο γήπεδο. Σε μια περίοδο με αλλεπάλληλα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, αυτή η εμφάνιση λειτουργεί σαν – μια ακόμα – ψυχολογική ένεση. Η πρόκριση είναι ανοιχτή υπόθεση, όμως η ουσία βρίσκεται αλλού: στο ότι ο Δικέφαλος μπήκε ξανά σε πορεία συνέπειας και αυτοπεποίθησης με αυτό το 5/5 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Λουτσέσκου γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα του δεν έχει περιθώρια για χαλαρότητα. Η πίεση είναι μεγάλη, τα ταξίδια συνεχόμενα, τα παιχνίδια σερί και οι στόχοι απαιτητικοί. Όμως αυτή η νίκη με την ΑΕΛ, με το καθαρό σκορ και τη συνολική εικόνα, είναι ένα βήμα σταθερότητας. Ένα δείγμα πως, όταν ο ΠΑΟΚ λειτουργεί με σοβαρότητα, λίγοι μπορούν να τον σταματήσουν.

Κι αν κάτι αξίζει να κρατήσει κανείς από τη βραδιά της Τούμπας, δεν είναι μόνο τα τέσσερα γκολ. Είναι η διάθεση για ποδόσφαιρο, η ενέργεια και η πειθαρχία. Είναι ο Κωνσταντέλιας που παίζει ξανά με χαμόγελο, ο Ιβάνουσετς που αρχίζει να δείχνει γιατί τον έφεραν, ο Ντεσπόντοφ που εξελίσσεται σε παίκτη-ηγέτη. Είναι ένας ΠΑΟΚ που θυμίζει στον εαυτό του ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει.

Η συνέχεια είναι δύσκολη. Έρχονται κρίσιμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα αρχικά στις Σέρρες και λίγο αργότερα στην Λεωφόρο, η «μάχη» της Ευρώπης συνεχίζεται και ο ρυθμός δεν επιτρέπει ούτε σκέψη για να υπάρξει αποπροσανατολισμός. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ, της αντίδρασης, της ποδοσφαιρικής σοβαρότητας και της καθαρής σκέψης, δείχνει πως είναι ξανά στη σωστή κατεύθυνση. Και το μήνυμα που έστειλε το βράδυ της Τετάρτης ήταν ξεκάθαρο. Ο Δικέφαλος έμαθε, αντέδρασε, και ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα με τη βεβαιότητα ότι πλέον πατάει ξανά γερά στα πόδια του.