Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ συνεχίζει να προκαλεί εντυπώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η UEFA Europa League δημοσίευσε στα επίσημα social media της ένα θεαματικό βίντεο με όλα τα γκολ του 4-3, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική φράση: “Are you not entertained? Enjoy every PAOK goal in their 4-3 thriller.”

Η φράση, που προέρχεται από τη θρυλική ατάκα του Ράσελ Κρόου στην ταινία Gladiator (“Δεν διασκεδάσατε;”), χρησιμοποιήθηκε από τη UEFA για να περιγράψει την εκρηκτική και θεαματική νίκη του Δικεφάλου στη Λιλ — ένα αποτέλεσμα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πλημμύρισαν από επαίνους φιλάθλων από όλη την Ευρώπη, που αποθέωναν τον ΠΑΟΚ για το θάρρος, την ταχύτητα και την επιθετική του ποιότητα απέναντι σε μια ομάδα του κορυφαίου επιπέδου, όπως η γαλλική Λιλ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα της ιστορίας της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, ρυθμό και καθαρή ποδοσφαιρική απόλαυση.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο ενίσχυσε τη θέση του στη βαθμολογία της League Phase, αλλά κέρδισε και τον θαυμασμό του ευρωπαϊκού κοινού — με τη UEFA να δανείζεται κινηματογραφικό συμβολισμό για να περιγράψει την… μάχη των «Μονομάχων» της Τούμπας.

Δείτε το βίντεο – διαφήμιση της UEFA για το διπλό του Δικεφάλου στην Γαλλία: