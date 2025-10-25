Αρκετές προβλήματα αλλά και κάποιες σημαντικές προσθήκες έχει η αποστολή του Άρη για την αυριανή (26/10) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Ο Ούρος Ράτσιτς είναι ίσως η πιο σημαντική επιστροφή για τον Μανόλο Χιμένεθ, με τον Σέρβο να επανέρχεται μετά από τρεις εβδομάδες που ήταν στα «πιτς».

Σημαντική είναι και η παρουσία του Χάμζα Μεντίλ που μπήκε… σφήνα την τελευταία στιγμή, ενώ σημείο αναφοράς είναι και ο Λόβρο Μάικιτς. Ο Κροάτης τερματοφύλακας αγωνίστηκε τελευταία φορά στις 30 Αυγούστου με τον Παναιτωλικό και έκτοτε ήταν εκτός λόγω τραυματισμού.

Στον αντίποδα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Φαμπιάνο, Φρίντεκ. Καντεβέρε, Παναγίδης, Πέρεθ, Ντούντου και ο Βοριαζίδης.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη: Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χαρούπας.