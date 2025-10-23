Κάρλες Πέρεθ… παρών!

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του -στις 30 Αυγούστου συγκεκριμένα- ο Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε κομμάτι της σημερινής προπόνησης του Άρη!

Ο 27χρονος εξτρέμ μετράει, πλέον, αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μέχρι και το ματς της 9ης Νοεμβρίου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Πέρεθ ήταν η πιο ηχηρή κίνηση του Άρη το περασμένο καλοκαίρι. Στάθηκε όμως αρκετά άτυχος αφού πρώτα τον δάγκωσε σκύλος και λίγο αργότερα υπέστη ζημιά στο γόνατο στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό.

Από εκεί και πέρα, Φαμπιάνο, Μεντίλ και Φρίντεκ ακολούθησαν τα δικά τους προγράμματα και δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, αυξάνοντας τα προβλήματα για τον Μανόλο Χιμένεθ.