Ο Άρης μετράει τρεις σερί αγωνιστικές δίχως νίκη, αλλά ένας από τους λίγους λόγους που μπορεί να χαμογελάει είναι ο Τάσος Δώνης. Λίγο η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, λίγο το γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό και φυσικά η ανάγκη που υπάρχει στα εξτρέμ.

Ο 29χρονος εξτρέμ συνοδεύεται για χρόνια τώρα από ένα μεγάλο «what if»… Τί θα γινόταν εάν οι τραυματισμοί δεν στέκονταν εμπόδιο σε αρκετές στιγμές της καριέρας του; Τραυματισμοί που δυστυχώς… κουβάλησε και στον Άρη από το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το επίσημο ντεμπούτο τού να πραγματοποιηθεί μόλις πριν λίγες μέρες και το ημερολόγιο σταματημένο στον Οκτώβριο.

Ένα ντεμπούτο που ούτε σχεδιασμένο να ήταν! Πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Άρη, πρώτη επίσημο ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα και γκολ απέναντι στην ομάδα όπου γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά. Ένα γκολ που μπορεί να εξελιχθεί στην απαρχή μίας εντελώς διαφορετικής παρουσίας στον Άρη, για ένα παιδί που ακόμα ονειρεύεται την επιστροφή του στην Εθνική Ομάδα. Και έχει το ταλέντο για να το πετύχει. Πολλά κιλά μπάλα που δεν είναι ικανά να αμφισβητηθούν από τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην καριέρα του.

Το απίστευτο με τον Δώνη είναι ότι φέτος έχει μόλις δύο παιχνίδια, ένα φιλικό και ένα επίσημο, σκοράροντας και στα δύο με τον Άρη. Ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο είχε πιστέψει ο Μαρίνος Ουζουνίδης το περασμένο καλοκαίρι και το ίδιο κάνει ο Μανόλο Χιμένεθ.

Άλλωστε οι δυό τους γνωρίζονται αρκετά καλά από την κοινή τους παρουσία στον ΑΠΟΕΛ την περσινή σεζόν. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός είχε κάνει ειδική μνεία για τον Δώνη στις πρώτες του επαφές με τον Ρούμπεν Ρέγες, τονίζοντας ότι τον πιστεύει και ότι θα τον αξιοποιήσει. Πόσο μάλλον όταν τα εξτρέμ του Άρη αδυνατούν να κάνουν νούμερα, με τον Δώνη να δείχνει ικανός να το αλλάξει αυτό… Πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτή τη φορά θα μείνει μακριά από τους τραυματισμούς.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Χιμένεθ τον σκέφτεται σοβαρά για την ενδεκάδα της επερχόμενης αναμέτρησης κόντρα στον Λεβαδειακό.