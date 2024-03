Πηγή του BBC που γνωρίζει την επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον δύο από τους δράστες σκοτώθηκαν. Ο ένας στο ίδιο το αμφιθέατρο και ο δεύτερος στην περιοχή Μπριάνσκ, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας σταμάτησαν ένα λευκό αυτοκίνητο Renault. Τα έγγραφα του ενός από αυτούς είναι στη διάθεση της ρωσικής υπηρεσίας του BBC.

Το BBC έχει αντίγραφο του διαβατηρίου του άνδρα που σκοτώθηκε στην περιοχή Μπριάνσκ- πρόκειται για 30χρονο πολίτη του Τατζικιστάν. Υποστηρίζει πως γνωρίζει το όνομα του άνδρα, αλλά δεν το δημοσιεύει μέχρι να βεβαιωθεί ότι η οικογένειά του γνωρίζει ότι πέθανε.

Σύμφωνα με το ρωσικό BBC του δόθηκε διαβατήριο από το υπουργείο Εσωτερικών για την πόλη Vakhdat, η οποία βρίσκεται 19 χιλιόμετρα από το Ντουσανμπέ. Για κάποιο χρονικό διάστημα, ο θανών ζούσε στο Ποντόλσκ – το 2018, το δικαστήριο της πόλης Ποντόλσκ έκρινε ότι παραβίασε τους κανόνες παραμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία – υπερέβη την περίοδο παραμονής των 90 ημερών. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ρούβλια και διατάχθηκε να προβεί σε «ελεγχόμενη ανεξάρτητη έξοδο» από τη Ρωσία. Δηλαδή εθελούσια απέλαση.

UPDATE on the Moscow Crocus shooters: the Renault in which the suspects were fleeing was discovered near Hatsun, Bryansk. The car did not stop at the request of police officers. The law enforcement officers opened fire, the car overturned — State Duma’s Oleksandr Khinshtein

