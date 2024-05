Τις σορούς τριών ομήρων μεταξύ των οποίων και της 22χρονης Σάνι Λουκ, της κοπέλας που είχε έρθει από τη Γερμανία για το μουσικό φεστιβάλ Supernova, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντανιέλι Χαγκάρι.

Σε έκτακτη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο στρατός του Ισραήλ ανέσυρε τις σορούς τριών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τους Ιτζάκ Γκελερέντερ, Αμίτ Μπουσκίλα και Σάνι Λουκ.

Τα πτώματα των απαχθέντων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης των δυνάμεων του IDF και της επιχειρησιακής μονάδας του Shin Bet.

Οι σοροί, σύμφωνα με την ανακοίνωση βρέθηκαν όλες στη Τζαμπαλίγια της Γάζας σε σήραγγες της Χαμάς.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.

Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.

We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024