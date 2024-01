Μετά τον Αλί Σαμάτα που δεν θα δώσει το παρόν στο Copa Africa με την Τανζανία, ακόμα ένας παίκτης του ΠΑΟΚ δεν θα βρεθεί στα γήπεδα της Ακτής Ελεφαντοστού για να συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Ο Αφρικανός μπακ θα μείνει στην Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο και θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Δικεφάλου του Βορρά στα απαιτητικά παιχνίδια που έχει να δώσει μέσα στον πρώτο μήνα του νέου έτους.

Αναμφίβολα, αυτή ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός πολύ σημαντικού παίκτη στα επόμενα παιχνίδια.

Σύμφωνα με το μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του, ο 29χρονος άσος είχε ζητήσει να μην βρεθεί στα ονόματα που θα ταξιδέψουν στην Ακτή Ελεφαντοστού για το Copa Africa , αφού βρίσκεται σε διαδικασία επανάκαμψης από τον τραυματισμό που είχε τον προηγούμενο μήνα και ήθελε να του επιτραπεί να παραμείνει στον Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ και να μην προκύψει κάποιο περαιτέρω θέμα.

Όπως φαίνεται η επιθυμία του έγινε σεβαστή και ο Γκανέζος δεν θα λείψει στα επόμενα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου.

🚨Our #BlackStars for the AFCON 👊🏾

🤵‍♂️ Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d’Ivoire 🇬🇭⚽ #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) January 1, 2024