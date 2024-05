Ο Ολυμπιακός… τρέλανε όλη την Ευρώπη με το μυθικό «διπλό» επί της Άστον Βίλα μέσα στο Μπέρμιγχαμ και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από τον τελικό του Europa Conference League.

Ακόμα και στον Γιούργκεν Κλοπ έκανε εντύπωση το 4-2 της ελληνικής ομάδας μέσα στην Αγγλία! Ο προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε για τον θρίαμβο των «ερυθρόλευκων» εν όψει του αγώνα πρωταθλήματος της Λίβερπουλ με την Τότεναμ και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο βαρύ πρόγραμμα στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν οι αγγλικές ομάδες με αφορμή την ήττα της Άστον Βίλα.

«Βλέποντας την Άστον Βίλα να χάνει χθες το βράδυ σημαίνει ότι καμία αγγλική ομάδα δεν θα είναι σε ευρωπαϊκό τελικό, θα πρέπει να ρωτήσουμε, μήπως μειώνουμε την ένταση για τους παίκτες;», αναρωτήθηκε αρχικά ο Κλοπ για να συνεχίσει λέγοντας:

«Αν καμία αγγλική ομάδα δεν είναι σε ευρωπαϊκό τελικό, έχει πέσει η απόδοσή μας; Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, δεν είναι υπερεκτιμημένο, οι παίκτες είναι καταπονημένοι. Κάποιος πρέπει να βοηθήσει τον κόσμο, κόψτε ένα παιχνίδι. Άλλα δύο παιχνίδια για το Champions League την επόμενη σεζόν και μπορείτε να κόψετε τα ημιτελικά δύο παιχνίδια του Λιγκ Καπ.

Λένε ότι πληρώνουν για να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά δεν το βλέπω έτσι, το ποδόσφαιρο τους πληρώνει. Πρέπει να γίνεις ξανά μέρος του ποδοσφαίρου και όχι μόνο ο… στίφτης, αυτή είναι μια συμβουλή από έναν ηλικιωμένο άνδρα που είναι στην έξοδό του».

🚨🚨🎙️| Jürgen Klopp on English teams:

«Seeing Aston Villa lose last night it means no English team will be in a European final, we should ask, do we decrease the intensity for the players?»

«If no English team is in a European final, have we underperformed? The PL is best in… pic.twitter.com/djiBmFS5Tu

