Η Κέιτ Μπλάνσετ, γνωστή για τις δυνατές ερμηνείες της στην οθόνη, κάνει μια πολιτική δήλωση στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Καθώς έφτασε στο κόκκινο χαλί για την επίσημη προβολή της βιογραφικής ταινίας «The Apprentice», η οποία αφηγείται την ιστορία του Ντόναλντ Τραμπ, η Μπλάνσετ επέλεξε να φορέσει ένα στράπλες φόρεμα, το οποίο έχει μαύρη μπροστινή όψη, ενώ το πίσω μέρος του φορέματος είναι λευκό.

Το εσωτερικό του φορέματος είναι πράσινου χρώματος και σε συνδιασμό με το κόκκινο χαλί, η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αναμένονταν να είναι μια ταραχώδης διοργάνωση. Καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται, οι συμμετέχοντες και οι διοργανωτές είχαν προετοιμαστεί για διαμαρτυρίες, πολιτικά φορτισμένες ομιλίες, καρφίτσες και σημαίες που σηματοδοτούν την αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους.

Με την πάροδο των ετών, το φεστιβάλ υψηλής ισχύος έχει επιτρέψει κάποιες πολιτικές και ακτιβιστικές εκδηλώσεις. Το 2018, η Κέιτ Μπλάνσετ, η Κρίστεν Στιούαρτ και η Σάλμα Χάγιεκ ήταν μεταξύ των 82 γυναικών που πραγματοποίησαν διαδήλωση στο κόκκινο χαλί κατά της ανισότητας των φύλων στη βιομηχανία.

Το 2022, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εμφανίστηκε μέσω βίντεο στην τελετή έναρξης των Καννών, όπου υποσχέθηκε ότι η χώρα του «θα κερδίσει σε αυτόν τον πόλεμο» εναντίον της Ρωσίας.

