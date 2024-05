Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε την Μπαρτσελόνα με 34 πόντους διαφορά, επικρατώντας με σκορ 92-58 των Καταλανών και έκανε πολύ εύκολα το 2-2 στη σειρά των play offs της Euroleague.

Στο ΣΕΦ βρέθηκε και ο Ντιλόν Μπρουκς που είναι καλός φίλος του Ναζ Μήτρου- Λονγκ. Ο 28χρονος παίκτης των Χιούστον Ρόκετς χαρακτήρισε απίστευτη και με τρομερο πάθος την ατμόσφαιρα που βίωσε στην έδρα των «ερυθρόλευκων», ενώ ευχήθηκε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όχι απλώς να προκριθεί στο Final 4, αλλά και να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο.

Για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: «Ήταν απίστευτη. Το γήπεδο ήταν γεμάτο ενέργεια και ασταμάτητο πάθος. Πραγματικά φανταστική ατμόσφαιρα».

Για το αν παρακολουθεί παιχνίδια της Euroleague από τις ΗΠΑ: «Μερικοί συμπαίκτες μου, όπως ο Μαριάνοβιτς και ο Λάντεϊλ, έπαιζαν στην Ευρωλίγκα. Βλέπαμε συχνά παιχνίδια νωρίς το πρωί».

Για το τι προβλέπει ενόψει Final 4: «Πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε παιχνίδι είναι τόσο έντονο. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να προκριθεί στο Final 4 και να κατακτήσει το τρόπαιο».

