Σε συναγερμό τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου οι γαλλικές αρχές, δίνοντας εντολή για εκκένωση του Μουσείου του Λούβρου και του Παλατιού των Βερσαλλιών, μετά από απειλές για βόμβες.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι από ύποπτο εξετρεμιστή σε σχολείο, θέτοντας τις γαλλικές αρχές επί ποδός, ενώ η γαλλική κυβέρνηση ανησυχεί για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τη Γαλλία ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η υπηρεσία επικοινωνίας του Λούβρου είπε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό. Η αστυνομία του Παρισιού είπε ότι οι αστυνομικοί ερεύνησαν το μουσείο αφού έλαβε γραπτές απειλές για βόμβα.

Το πρώην βασιλικό παλάτι στις Βερσαλλίες δέχθηκε επίσης απειλές για βόμβες, δήλωσε εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας. Το παλάτι και οι κήποι του εκκενώθηκαν ενώ η αστυνομία εξετάζει την περιοχή, είπε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.’

BREAKING: Bomb alert at Palace of Versailles in France, people evacuating pic.twitter.com/ujLoclDM5t

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 14, 2023