Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines το οποίο αναχώρησε από το Χίθροου του Λονδίνου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Μπανγκόκ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός στο Boeing 777-300ER. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τους τραυματίες να εκτιμώνται να είναι πάνω από 30.

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού».

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 22.38 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα, αλλά αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης και προσγειώθηκε στις 15.45 τοπική ώρα την Τρίτη.

Ταξίδευε στα 11.280 μέτρα (37.000 πόδια) πριν πέσει στα 1.830 μέτρα (6.000 πόδια) μέσα σε περίπου τρία λεπτά, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης.

Ο 28χρονος επιβάτης Dzafran Azmir μιλώντας στο πρακτορείο Reuters δήλωσε: «Ξαφνικά το αεροσκάφος άρχισε να γέρνει προς τα πάνω και υπήρχε τρέμουλο, οπότε άρχισα να προετοιμάζομαι για το τι θα συνέβαινε, και πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτοξεύτηκαν αμέσως στο ταβάνι».

«Κάποιοι χτύπησαν τα κεφάλια τους στις καμπίνες των αποσκευών, άλλοι χτύπησαν στις λάμπες πάνω από τα καθίσματα και έπεσαν αμέσως οι μάσκες οξυγόνου», θυμάται ο Azmir.

SQ-321 – LHR-SIN This is where the Captain announces of a diversion to Bangkok. Note the indentation on the luggage bin. 🙏🏼 (Video WhatsApp forward) #SQ321 pic.twitter.com/AvnF1oMFTq — manisha singhal (@manishasinghal) May 21, 2024

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ασθενοφόρα παρατεταγμένα στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ.

Breaking: One passenger died and over 30 others others injured on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore hit by severe turbulence. The Singapore-bound #Boeing777-300ER was diverted to Bangkok and landed at 15:45 local (08:00 GMT). The aircraft was carrying total… pic.twitter.com/sF7cab0J0K — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) May 21, 2024

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured. pic.twitter.com/MIYPmMEWYK — Rudra 🔱 (@invincible39) May 21, 2024

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers. This is a reminder – always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC — Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024

«Χτυπήματα στο κεφάλι, αυτιά να αιμορραγούν…»

Ο Andrew Davies, από το Lewisham του Λονδίνου, έγραψε στο X ότι ο ίδιος και άλλοι επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν από τις αναταράξεις περιμένουν αυτή τη στιγμή σε χώρο αναμονής στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον κ. Davies, ένας άνδρας που ταξίδευε με τη σύζυγό του στην πτήση πέθανε.

Έγραψε στο Χ: «Ήμουν σε εκείνη την πτήση και βοήθησα όσο μπορούσα. Όσοι δεν τραυματίστηκαν (συμπεριλαμβανομένου εμού) βρίσκονται σε χώρο αναμονής στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ. Η καρδιά μου είναι με τον κύριο που έχασε τη ζωή του και την καημένη τη γυναίκα του. Φρικτή εμπειρία»

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν – συμπεριλαμβανομένων των αεροσυνοδών που ήταν στωικοί και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Μπανγκόκ ανταποκρίθηκαν γρήγορα. Πολύ μικρή προειδοποίηση. Το σήμα για τη ζώνη ασφαλείας άναψε, έβαλα αμέσως τη ζώνη μου και μετά το αεροπλάνο απλά έπεσε» είπε ένας άλλος.

«Επιβάτες με ιατρική εκπαίδευση βοήθησαν όσο μπορούσαν. Κάναμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον κύριο που πέθανε. Ένας άλλος επιβάτης ξάπλωσε στο διάδρομο πίσω μου. Δεν είμαι σίγουρος τι συνέβη με αυτούς. Μακάρι να μπορούσα να είχα βοηθήσει περισσότερο» περιγράφει ένας άλλος.

Ένας άλλος περιγράφει: «Τα αντικείμενα σκορπίστηκαν, ο καφές και το νερό πιτσίλισαν το ταβάνι. Σουρεαλιστικό. Τόσοι πολλοί τραυματίες. Χτυπήματα στο κεφάλι, αυτιά να αιμορραγούν. Μια κυρία ούρλιαζε από τους πόνους της πλάτης της. Δεν μπορούσα να τη βοηθήσω – απλώς της έφερα νερό».

Κενό αέρος

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News στην Ασία «υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η πτήση έπεσε σε κενό αέρος πριν αναγκαστεί να κάνει αυτή την αναγκαστική προσγείωση».

Σημειώνεται ότι για εχθές και σήμερα αναμένονταν ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Η Singapore Airlines δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές της Ταϊλάνδης «για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας» και ότι στέλνει μια ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχει επιπλέον βοήθεια.

«Προτεραιότητά μας είναι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Signapore Airlines:

