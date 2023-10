Δεκάδες είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τη φρικαλεότητα της επίθεσης των μαχητών της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη αλλά και σε όποιον βρεθεί μπροστά τους.

Πέραν των κατοίκων του Ισραήλ που έχουν υπάρξει θύματα των βομβαρδισμών και πυροβολισμών αλλά και όμηροι των μαχητών της Χαμάς, στο στόχαστρο της αιφνιδιαστικής επίθεσης βρέθηκαν και όσοι παρευρέθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova που διεξαγόταν στο νότιο Ισραήλ, αρκετά κοντά στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές τουλάχιστον 260 πτώματα ανασύρθηκαν από το σημείο, ενώ αρκετοί φέρεται να κρατούνται όμηροι.

Μέχρι την Τρίτη τα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών είχε ανέλθει στους 900, με τουλάχιστον 2.600 τραυματίες και δεκάδες αιχμαλώτους.

Οι περιγραφές όσων κατάφεραν να ξεφύγουν ή διασώθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μαρτυρούν μία κατάσταση απόλυτου τρόμου και απόγνωσης. Αρκετοί είδαν συμπολίτες τους να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια τους.

Δυστυχώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες η Χαμάς είχε περικυκλώσει την περιοχή και αποκλείσει κάθε δίοδο διαφυγής.

Χαρακτηριστικό το παρακάτω βίντεο, που τραβήχτηκε από κάμερα στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου προσπαθεί να φύγει από το σημείο του φεστιβάλ, μάταια όμως γιατί πέφτει επάνω σε μπλόκο των μαχητών της Χαμάς, οι οποίοι αρχίζουν και πυροβολούν εν ψυχρώ.

Video from Saturday of Israelis trying to escape from the Hamas attack near the area of the music festival.

They driver slows down as he believes that he has encountered Israeli forces.

The terrorists open fire on the car, making it stop. pic.twitter.com/BQJIo7iMib

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023