Περιγραφές που σοκάρουν έρχονται από τους επιβάτες πτήσης σε αεροπλάνο της Qatar Airways, λίγες ώρες μετά την αναταράξεις στον αέρα που προκάλεσαν τον τραυματισμό συνολικά 12 επιβατών. Οκτώ από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (26/05) την ώρα που το αεροπλάνο, που ταξίδευε από την Ντόχα με προορισμό το Δουβλίνο, πετούσε πάνω από την Τουρκία.

«Ήταν πολύ τρομακτικό, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα τρέμω… ήταν τα χειρότερα 15 δευτερόλεπτα της ζωής μου», είπε στο Associated Press ένας ταξιδιώτης, ο Mufaddal Ali.

«Ήταν πολύ τρομακτικό, το αεροπλάνο φαινόταν σαν να σταματά και μετά ξαφνικά να χάνει ύψος, υπήρξε μια πολύ μεγάλη πτώση. Ευτυχώς, ο πιλότος το έθεσε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα γιατί σκεφτόμουν «αυτό ήταν, θα συνεχίσει να πέφτει»» είπε η Cheryl Suker στο AP. «Αλλά δυστυχώς, υπήρχαν δύο επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Ήταν μπροστά μας, πετάχθηκαν από τις θέσεις τους και χτύπησαν το κεφάλι τους» συτμπλήρωσε.

Ο Paul Mocc, ένας εκ των επιβατών, ανέφερε στο ιρλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE ότι είδε «άνθρωπους να χτυπούν στην οροφή» και φαγητά και ποτά να πετάγονται παντού.

Μια άλλη ταξιδιώτης, η Emma Rose Power, είπε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι μετά τις αναταράξεις, «μερικοί από τους αεροσυνοδούς, είχαν τραύματα στο πρόσωπό τους, είχαν βάλει πάγο».

Παρά τις αναταράξεις, ο πιλότος ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο του αεροσκάφους και συνέχισε την πορεία ολοκληρώνοντας το ταξίδι χωρίς άλλα απρόοπτα. Λίγες ώρες ώρες αργότερα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, όπου υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας του αεροδρομίου και του τμήματος πυρόσβεσης και διάσωσης.

#QatarAirways #QR017 #Doha landed safely @ #DublinAirport before 13.00 on Sunday. Upon landing, was met by emergency services, Police & Fire & Rescue department, due to 6 passengers & 6 crew reporting injuries after the aircraft experienced #turbulence while airborne over Turkey pic.twitter.com/TCcOUDbkBK

— sudhakar (@naidusudhakar) May 26, 2024