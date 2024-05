Βρετανίδα επιβάτρια της πτήσης τρόμου της Singapore Airlines τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των ισχυρών αναταράξεων με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω, όπως αποκάλυψε σήμερα ο σύζυγός της.

Η καθηγήτρια χορού Kerry Jordan υπέστη έναν «τραυματισμό που άλλαξε τη ζωή της», αφού εκτινάχθηκε στο ταβάνι του αεροσκάφους τη στιγμή των αναταράξεων.

Υπενθυμίζεται πως ο απολογισμός του συμβάντος ήταν ένας νεκρός επιβάτης και τουλάχιστον 50 ακόμη τραυματίες.

Η Jordan μαζί με δεκάδες ακόμη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Samittivej Srinakarin της Μπανγκόκ, όπου αναμένεται να παραμείνει για αρκετές εβδομάδες, αφού υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο 59χρονος σύζυγός της Keith Davis δήλωσε μιλώντας στην Daily Mail ότι η γυναίκα του «δεν είναι σε καλή κατάσταση» και είπε ότι το αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα η Jordan να εκτοξευτεί ψηλά και να καταλήξει στον διάδρομο, όπου και παρέμεινε μέχρι να προσγειωθούν αναγκαστικά στην Μπανγκόκ.

«Μόλις φτάσαμε στο νοσοκομείο μπήκε κατευθείαν στο χειρουργείο» είπε ο Davis.

Η σύζυγός του είναι ένα από τα 22 άτομα που υπέστησαν τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Δέκα Βρετανοί επιβάτες – ο μεγαλύτερος αριθμός – παραμένουν στο νοσοκομείο.

Ανάμεσά τους η χήρα του Geoff Kitchen, που ήταν ο μοναδικός νεκρός στο αεροπλάνο. Ο 73χρονος πιστεύεται ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο Kitchen μαζί με τη σύζυγό του κάθονταν στη σειρά μπροστά από τον Davis και τη Jordan.

Περιγράφοντας τη σκηνή του χάους και του τρόμου, ο Davis είπε: «Απλώς πέσαμε σε μια τεράστια τρύπα και κάναμε ελεύθερη πτώση και φυσικά καταλήξαμε στο ταβάνι».

«Πήγα με το κεφάλι μπροστά. Ήμασταν στο κέντρο… δυστυχώς για την Kerry χτύπησε στις καμπίνες αποσκευών. Αντί να προσγειωθεί πίσω στο κάθισμά της, έπεσε πλατιά στο διάδρομο και από εκείνη τη στιγμή δεν κουνήθηκε. Εκεί παρέμεινε για το υπόλοιπο της πτήσης. Ήταν τρομακτικό. Θυμάμαι ότι έσκυψα από πάνω της και ανέπνεε. Μπορούσε να επικοινωνήσει, ήταν πολύ αδύναμη», θυμάται.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024