Ένας νεκρός και 55 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πτήσης Λονδίνο – Σιγκαπούρη της Singapore Airlines που απογειώθηκε τη Δευτέρα (20/5) από το βρετανικό αεροδρόμιο Heathrow και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Μπανγκόκ, έπειτα από ισχυρές αναταράξεις που έπληξαν το αεροσκάφος.

Εχθές, Πέμπτη ο διευθυντής του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες ενημέρωσε σχετικά με την κατάστασή τους και όπως φαίνεται τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά.

Περισσότεροι από 20, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έχουν υποστεί τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη.

Συγκεκριμένα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 22 ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στον νωτιαίο μυελό, έξι έχουν τραυματιστεί στο κρανίο και στον εγκέφαλο και 13 έχουν ενοχλήσεις στα οστά και στους μυς.

Ο γιατρός αποκάλυψε επίσης ότι 17 από αυτούς τους ασθενείς έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στους επιβάτες που τραυματίστηκαν στην πτήση SQ321 περιλαμβάνονται κάτοικοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Μαλαισία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Ιρλανδία, σύμφωνα με το νοσοκομείο Samitivej Srinakarin.

Συνολικά 71 φέρονται να έχουν αναφερθεί ως τραυματίες, ενώ 55 παραμένουν στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων των 40 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Από τους συνολικά 211 επιβάτες και το πλήρωμα των 18 μελών, 143 μεταφέρθηκαν στη Σιγκαπούρη από την Μπανγκόκ με πτήση που έστειλε η Singapore Airlines το πρωί της Τετάρτης.

Ο 73χρονος Geoff Kitchen από τη Βρετανία, δυστυχώς έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς, όπως αποκάλυψε η νεκροψία-νεκροτομή.

