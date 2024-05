Περισσότερα από έξι χρόνια μετά την πρόταση γάμου του πρίγκιπα Χάρι, το δαχτυλίδι αρραβώνων της Μέγκαν Μαρκλ εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Το σπινθηροβόλο διαμάντι τριών λίθων της Δούκισσας του Σάσεξ είναι το δαχτυλίδι αρραβώνων διασημοτήτων με τις περισσότερες αναζητήσεις στο διαδίκτυο στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του κοσμηματοπωλείου Ramsden’s Jewellery από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα αναζήτησης των τελευταίων 12 μηνών. Ένας συγκεντρωτικός μέσος όρος αποκάλυψε ότι το δαχτυλίδι της Μέγκαν οδήγησε σε περίπου 51.283 αναζητήσεις τον μήνα.

Δεύτερο στη λίστα ήταν το εμβληματικό δαχτυλίδι με ζαφείρι και διαμάντια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο φοράει σήμερα η κουνιάδα της Μέγκαν, Κέιτ Μίντλετον, ενώ ακολούθησαν οι Μέγκαν Φοξ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Χέιλι Μπίμπερ στην πρώτη πεντάδα.

Ο 39χρονος δούκας του Sussex σχεδίασε το δαχτυλίδι αρραβώνων με την Cleave and Company. Είναι τα κοσμηματοπωλεία της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ. Επίσης, το δαχτυλίδι διαθέτει μια κεντρική πέτρα από την Μποτσουάνα, πλαισιωμένο από δύο μικρότερα διαμάντια. Μάλιστα, τα τελευταία προέρχονται από την προσωπική συλλογή της μητέρας του, Diana.

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε τον λόγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αρραβώνα τους. «Ήθελα να ενσωματώσω τα κοσμήματα της αείμνηστης μητέρας μου στο δαχτυλίδι. Eπομένως, ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα είναι μαζί μας σε αυτό το τρελό ταξίδι» είχε πει στο BBC τον Νοέμβριο του 2017.

«Είναι όμορφο, και το σχεδίασε ο ίδιος. Είναι απίστευτο», τον είχε επαινέσει η Meghan Markle.

Δεύτερο στη λίστα ήταν το εμβληματικό διαμαντένιο δαχτυλίδι της πριγκίπισσας Diana. Το δαχτυλίδι αυτό φοράει σήμερα η Kate Middleton και μετρά 22.100 μέσες μηνιαίες αναζητήσεις παγκοσμίως.

Το περιβοήτο δαχτυλίδι των αρραβώνων της με ένα μπλε ζαφείρι 18 καρατίων ήταν από τα πλέον γνωστά κομμάτια στην συλλογή κοσμημάτων της. Βρισκόταν για δεκαετίες στην βασιλική συλλογή και ο βασιλιάς Κάρολος το χάρισε στην Νταϊάνα το 1981.

Machine Gun Kelly says Megan Foxʼs engagement ring has internal thorns:

“The bands are actually thorns. So if she tries to take it off, it hurts… Love is pain.”

(Source: @voguemagazine) pic.twitter.com/Eky8yq7np2

— Film Updates (@FilmUpdates) January 19, 2022