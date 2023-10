Live οι εξελίξεις

Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, εξαπέλυσε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 600, ενώ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επιδρομή τουλάχιστον 370 άτομα, στην «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», όπως την ονόμασε το Τελ Αβίβ. Πάνω από 100 είναι οι Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα, σύμφωνα με την Ισραηλινή πρέσβη στη Βρετανία.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, ενώ υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δηλώσεις του είπε ότι η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για «μαύρη μέρα» για το εβραϊκό κράτος, ενώ είπε στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς σημείωσε ότι «ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής».

Το επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

17:13 Αγώνας επιβίωσης από οικογένεια Ισραηλινών αιχμαλώτων στα χέρια της Χαμάς

Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα τραγικό βίντεο που απεικονίζει μια οικογένεια Ισραηλινών αμάχων που κρατούνται ως όμηροι από τη Χαμάς και δίνουν αγώνα για την επιβίωση τους απέναντι στις σφαίρες που πέφτουν ολόγυρα τους βροχή.

Ακόμα πιο τραγική είναι η πληροφορία που βγαίνει από το βίντεο ότι η οικογένεια είχε μια άλλη κορή, 18 ετών, η οποία σκοτώθηκε νωρίτερα από πυραυλικό χτύπημα.

Στο βίντεο, φαίνονται τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι να κάθονται στο δάπεδο, ο πατέρας τους μέσα στα αίματα και η μητέρα τους να μονολογεί: «Προσέξτε… Δεν έχω την πολυτέλεια να χάσω και άλλη ζωή τώρα».

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel. As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

17:07 Μαχητές της Χαμάς πέφτουν με αλεξίπτωτα στο Ισραήλ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ρέιβ φεστιβάλ

📌 🇮🇱A Rave que estava acontecendo no Kibbutz de Urim, em Israel, antes dos terroristas do Hamas invadirem a Faixa de Gaza. Os terroristas chegaram atirando contra os participantes da festa, matando e ferindo muitos deles. #Israel #Gaza #Hamas #Palestina #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PmpnZmKVUk — Soraya Montenegro (@LaSorayaM) October 7, 2023

16:50 Σκότωσαν Ισραηλινό γιατί νόμιζαν ότι ανήκε στη Χαμάς

Ένας άνδρας που σκοτώθηκε στην εθνική οδό 4 στον κόμβο Εμινίμ μετά από καταδίωξη, ήταν Ισραηλινός πολίτης και όχι μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης του Ισραήλ.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στην ιστοσελίδα Ynet ότι δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ο άνδρας οδηγούσε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγήσει στην καταδίωξη που έφερε και το θάνατό του.

Η καταδίωξη διήρκεσε περίπου μισή ώρα στον αυτοκινητόδρομο 4 γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας με κατεύθυνση προς τα βόρεια. Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι το όχημα είχε καταληφθεί από περισσότερους τρομοκράτες. Στη συνέχεια η αστυνομία σταμάτησε το όχημα στον κόμβο Emunim, όπου ο άνδρας βγήκε από το όχημα και έτρεξε προς ένα χωράφι.

Στη συνέχεια η ισραηλινή αστυνομία τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Η αρχική έρευνα έδειξε ότι ο άνδρας δεν ήταν ανήκε στη Χαμάς, αλλά ήταν Ισραηλινός πολίτης που προσπαθούσε να εκκενώσει την περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

16:47 Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα κατοίκου του Ισραήλ: «Μας χτυπούσαν επί 10 λεπτά την πόρτα»

Ένας Έλληνας και πρώην δημοσιογράφος, ο Αχιλλέας Πεκλάρης, που μένει μόνιμα στο Ισραήλ έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για τον «χειρότερο πόλεμο εδώ και πολλές δεκαετίες».

Ωστόσο, ο κ. Πεκλάρης παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή παραμένει ψύχραιμος.

16:45 Δημοσιογράφος περιγράφει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ένας δημοσιογράφος από την Γάζα διηγείται πως έζησε τους βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό. Στην αρχή αναφέρει πως «απότομα διαλύθηκε το ειρηνικό πρωινό στη Γάζα από ισχυρές εκρήξεις».

Στην συνέχεια αναφέρει ότι «Όταν ο ήχος των πολεμικών αεροσκαφών του Ισραήλ δυνάμωνε, η οικογένεια μου και εγώ αναζητήσαμε καταφύγιο, στριμωγμένοι σε ένα αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο, ελπίζοντας ότι ήταν το ασφαλέστερο μέρος στο σπίτι μας».

16:00 Κοινή δήλωση γερμανικών κομμάτων υπέρ Ισραήλ

«Η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ αποτελεί υποχρέωσή μας και «λόγο του κράτους» μας», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων (FDP), του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU).

«Είμαστε συνδεδεμένοι με τους εταίρους και τους φίλους μας στο Ισραήλ, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και σε μια δημοκρατική κοινότητα αξιών (…) Εμείς που βρισκόμαστε σε δημοκρατικό ανταγωνισμό μεταξύ μας, είμαστε σήμερα ενωμένοι στην αλληλεγγύη μας με τον ισραηλινό λαό και το κράτος του Ισραήλ», αναφέρεται στη δήλωση την οποία υπογράφουν οι επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Στην κοινή δήλωση δεν συμμετέχουν η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά.

15:45 Η Βαρσοβία απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ

Η Πολωνία θα απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ αεροπορικώς έπειτα από την μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε χθες Σάββατο η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Η Πολεμική Αεροποριία της Πολωνίας θα στείλει πολλά μεταγωγικά αεροσκάφη στο Ισραήλ για τον σκοπό αυτό. «Στρατιώτες των ειδικών μας δυνάμεων θα παράσχουν προστασία κατά την επιβίβαση και ασφάλεια εν πτήσει», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Βαρσοβία έκανε λόγο για μια «πολύ σοβαρή κατάσταση» και κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες στο Ισραήλ να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

15:30 Νεκρός ο Αϊμάν Γιούνις, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που ακολούθησαν την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

15:08 Χεζμπολάχ σε Παλαιστίνιους: «Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας»

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Χάσεμ Σαφιεντίν έστειλε μήνυμα ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς.

«Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», τόνισε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης.

15:04 Τουλάχιστον 600 οι νεκροί Ισραηλινοί, 1.800 οι τραυματίες

Η Haaretz αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από τις επιθέσεις της Χαμάς είναι τουλάχιστον 600, ενώ 1.800 είναι οι τραυματίες.

14:52 Εταιρείες στο Ισραήλ ζητούν από τους εργαζόμενούς τους να μείνουν στα σπίτια τους

Πανικός υπάρχει στο Ισραήλ λόγω των επιθέσεων της Χαμάς, ενώ εταιρείες έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα στους εργαζόμενούς τους έτσι ώστε να μην πάνε για δουλειά, αλλά να παραμείνουν προφυλαγμένοι στα σπίτια τους.

14:45 Πού σημειώνονται οι πιο σκληρές μάχες

Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, με την ισλαμιστική οργάνωση να σημειώνει ότι έχει «αναπληρώσει τις δυνάμεις της».

14:35 Πάνω από 700 οι νεκροί

Αυξάνονται οι νεκροί λόγω του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 400, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

13:50 Πάνω από 100 οι όμηροι στη Γάζα, λέει η Ισραηλινή πρέσβης στη Βρετανία

Η Τζίπι Χοτόβελι, πρέσβης του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο Sky News την Κυριακή: «Ο πρώτος μας στόχος είναι, πρώτα απ’ όλα, να φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους που πιάστηκαν όμηροι … Μιλάμε (σ.σ.) πάνω από 100 άτομα που είναι όμηροι αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας και οι ισραηλινές οικογένειες δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται».

13:48 Συνεχίζονται οι εκκενώσεις των ισραηλινών οικισμών που γειτνιάζουν με τη Γάζα

13:45 Η Air France διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ

Η Air France διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ λόγω της εισβολής της Χαμάς και τις μάχες που μαίνονται.

13:42 Τανκς του Ισραήλ βάλλουν κατά το έδαφος του Λιβάνου

Μετά την ανάληψη της ευθύνης από τη Χεζπολάχ για την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ισραηλινά τανκς έπληξαν στόχους στο έδαφος του Λιβάνου.

13:39 Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός νεκροί στο Ισραήλ

Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και σε μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι επικεφαλής της κυβέρνησης των δύο αυτών ασιατικών αρχών.

Ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Σρέτα Ταβισίν έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι πληροφορήθηκε από τον Ταϊλανδό πρεσβευτή στο Τελ Αβίβ πως «δύο Ταϊλανδοί σκοτώθηκαν στα επεισόδια βίας».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των θανάτων, αλλά πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης εργάζεται για την απομάκρυνση των υπηκόων του από το Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός Καμποτζιανού φοιτητή που βρισκόταν στο Ισραήλ όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις χθες Σάββατο.

13:30 Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από το Πεκίνο

Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από την Κίνα, μια χώρα την οποία θεωρεί φιλική, δήλωσε σήμερα ο Γιούβαλ Γουάκς, ανώτερος αξιωματούχος στην ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο.

«Όταν δολοφονούνται άνθρωποι, σφαγιάζονται στους δρόμους, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ζητούμε λύση των δύο κρατών», είπε στους δημοσιογράφους ο Γουάκς.

Νωρίτερα σήμερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρα να παραμείνουν ψύχραιμα και να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες για την προστασία των αμάχων προσθέτοντας ότι «ο θεμελιώδης τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης είναι να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών και να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Κράτος».

11:53 Έκτακτη σύσκεψη Νετανιάχου με αξιωματούχους Άμυνας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αξιολογεί την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χερτζλ Χάλεβι και άλλους ανώτερους αμυντικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η τελευταία ανάρτηση του Νετανιάχου στο Twitter:

This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war. We will be victorious in this war despite an unbearable price. This is a very difficult day for all… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2023

11:37 Όσοι Ισραηλινοί ζουν σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τη Γάζα, απομακρύνονται

11:34 Προ των πυλών χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να μάχεται με τη Χαμάς σε τμήματα του Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε.

11:14 Χαμάς: «Μεγάλη επίθεση με πυραύλους στη Σντερότ»

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε στο Telegram ότι διενεργεί «μεγάλη επίθεση με πυραύλους στη Σντερότ». Μάλιστα, κάνει λόγο για 100 πυραύλους.

11:06 Αναμένονται ανακοινώσεις για τους Ισραηλινούς ομήρους από τη Χαμάς

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τις επόμενες ώρες η Χαμάς θα ανακοινώσει επισήμως πόσοι είναι οι Ισραηλινοί όμηροι μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Μέχρι τώρα το Τελ Αβίβ δεν μπορεί να εκτιμήσει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν απαχθεί από τους μαχητές της Χαμάς.

11:02 Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα.

10:21 Εκκενώνει περιοχές το Ισραήλ, 30 νεκροί αστυνομικοί την πρώτη ημέρα του πολέμου

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, Ντανιέλ Χαγκάρι, ο στόχος του Ισραήλ είναι να απομακρύνει όλους τους Ισραηλινούς από περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, 30 αστυνομικοί σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

10:14 Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι επανέκτησε τον έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα της Σντερότ

Τον έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα της Σντερότ ανακοίνωσε ότι επανέκτησε το Ισραήλ. Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, η περιοχή έχει βομβαρδιστεί έτσι ώστε να εξολοθρευτούν οι μαχητές της Χαμάς.

09:53 Χαμάς: Μαχόμαστε σε επτά περιοχές στο Ισραήλ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε το πρωί της Κυριακής ότι οι μαχητές της συνεχίζουν να μάχονται σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Οφακίμ, Σντερότ, Γιαντ Μορντεχάι, Κφαρ Αζά, Μπε’ερί, Γιετέντ και Κισουφίμ.

09:20 Υποστηρικτής της Παλαιστίνης κατέβασε τη σημαία του Ισραήλ

Υποστηρικτής της Παλαιστίνης κατέβασε τη σημαία του Ισραήλ έξω από το κτίριο του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

09:00 Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας: Στόχος πυραυλικής επίθεσης της Χαμάς το Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) υποστηρίζουν ότι στόχος πυραυλικής επίθεσης της Χαμάς έγινε το Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι.

08:48 «Η εμπλοκή της Χεζμπολάχ μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κλιμάκωση»

Η Ζέινα Κοντρ, ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Βυρητό του Λιβάνου σημειώνει ότι η εμπλοκή της Χεζμπολάχ που ανέλαβε το χτύπημα στο βόρειο Ισραήλ μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κλιμάκωση.

«Η Χαμάς είχε καλέσει όλες τις ένοπλες ομάδες του Λιβάνου να πάρουν μέρος στον αγώνα κατά του Ισραήλ. Η Χαμάς έχει συμμάχους στο Λίβανο… Όλες οι ομάδες αποτελούν μέρος του άξονα αντίστασης κατά του Ισραήλ», δήλωσε η Κοντρ.

08:41 Τουλάχιστον 256 οι νεκροί Παλαιστίνιοι – Ανάμεσά τους 20 παιδιά

Τουλάχιστον 256 Παλαιστίνιοι στη Γάζα σκοτώθηκαν μετά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Άλλοι 1.788 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους 121 παιδιά.

08:00 Βλήματα από τη μεριά του Λιβάνου έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση

Βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το λιβανέζικο έδαφος έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση σε κατεχόμενα από το Ισραήλ αγροκτήματα στη Σεμπαά νωρίς την Κυριακή, όπως αναφέρει το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές.

Άμεσα το ισραηλινό πυροβολικό ξεκίνησε να πλήττει το λιβανέζικο έδαφος.

07:40 Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να καταβάλει «διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί μια ευρύτερη ανάφλεξη» στην περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

07:30 Πάνω από 500 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι νεκροί και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τους 500 ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, μεταξύ αυτών αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. «Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

07:00 Απελευθερώθηκαν όμηροι της Χαμάς από ισραηλινούς στρατιώτες

Συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Γάζα, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, τη χειρότερη εδώ και δεκαετίες. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απειλεί με «μακροχρόνιο και δύσκολο πόλεμο» με στόχο την «εξόντωση των εισβολέων», ενώ η Χαμάς τονίζει ότι η επίθεση μόλις ξεκίνησε.

Οι τελευταίες πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για απελευθέρωση ομήρων, ενώ η Χαμάς τονίζει ότι κρατά πολύ περισσότερους από όσους λέει το Ισραήλ.

05:20 Διαδηλώσεις και πανηγυρισμοί σε χώρες της Μέσης Ανατολής και το Κόλπου για την επίθεση της Χαμάς

Η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που κατάφερε ένα από τα πιο ισχυρά πλήγματα που έχει δεχτεί στην ιστορία του, ξεσήκωσε κύμα ενθουσιασμού σε μία σειρά από χώρες της περιοχής, καθώς διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

00:13 Διοικητής ταξιαρχίας του ισραηλινού σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τη Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της ταξιαρχίας Nahal, αντισυνταγματάρχης Yonathan Steinberg, σκοτώθηκε από μαχητές της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η ταξιαρχία είναι ο κύριος κλάδος πεζικού του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός δήλωσε στο X ότι ο Steinberg πυροβολήθηκε θανάσιμα κοντά στο Κερέμ Σαλόμ, σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της ταξιαρχίας του και μαχητών της Χαμάς.

🥀🕯The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist. COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

00:02 Οι τελευταίες εξελίξεις

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα η Χαμάς δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα του - και προειδοποίησε ότι θα πάρει "ισχυρή εκδίκηση" για αυτό που χαρακτήρισε ως "μαύρη μέρα".

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα φτάσει σε κάθε μέρος που κρύβεται η Χαμάς» και είπε στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν τώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του καταδίκασε τις επιθέσεις τις Χαμάς και δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει την αμέριστη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Μαχμούτ Αμπάς σε συνομιλία του με τον Άντονι Μπλίνκεν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ευθύνεται για την κλιμάκωση της βίας και ότι η αδικία εναντίον του παλαιστινιακού λαού οδηγεί στην έκρηξη.

Μπράζ διπλωματικών επαφών γίνεται με κράτη του Αραβικού Κόσμου για την αποκλιμάκωση της βίας.

Ο Richard Hecht, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε ότι μια "σοβαρή κατάσταση ομηρίας" βρίσκεται σε εξέλιξη στις πόλεις Kibbutz Be'eri και Ofakim

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι μάχες συνεχίζονται σε 22 τοποθεσίες εντός του ισραηλινού εδάφους. Το Ισραήλ λέει ότι περίπου 250 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις της Χαμάς, η οποία σε ένα νέο γύρο επίθεσης εκτόξευσε 150 ρουκέτες στο Ισραήλ που έπληξαν και το Τελ Αβίβ.

Πάνω από 230 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 1.700. Το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα τον παλαιστινιακό θύλακα ενώ διέκοψε την παροχή ρεύματος με αποτέλεσμα η Γάζα να βυθιστεί στο σκοτάδι και τα ήδη διαλυμένα νοσοκομεία να παραπαίουν.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας ενώ η βία έφτασε και στη Δυτική Όχθη, όπου έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 120 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία και εποίκους.

Για αύριο Κυριακή έχει προκηρυχθεί γενική απεργία στη Δυτική Όχθη από όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις.

Νωρίτερα δόθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο του Ισραήλ το πράσινο φως για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι δεν έκανε μια hit and run επιχείρηση αλλά έχει προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο και στοχεύει στη νίκη.

Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έγιναν σε Λίβανο, Υεμένη, Ιορδανία, Βηρυτό, Ιράκ, Ιράν.

23:32 Απεργία στη Δυτική Όχθη την Κυριακή - Έξι νεκροί

Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί και στη Δυτική Όχθη με έξι νεκρούς Παλαιστίνιους ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 126. Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν κλιμάκωση από τους εποίκους που μαζί με τον ισραηλινό στρατό έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους.

Για αύριο Κυριακή όλες οι οργανώσεις στη Δυτική Όχθη έχουν προκηρύξει απεργία.

23:22 «Η επίθεση της Χαμάς αποτελεί "κολοσσιαία" αποτυχία για το Ισραήλ»

Ο Khaled Elgindy του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον λέει ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν μια "τολμηρή" και "πρωτοφανής" επιχείρηση και μια τεράστια αποτυχία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το Aljazeera.

"Από επιχειρησιακής άποψης και από άποψη πληροφοριών, πρόκειται για κολοσσιαία αποτυχία. . . ", είπε.

"Η Γάζα είναι μια από τις πιο στενά επιτηρούμενες περιοχές στη Γη. Ελέγχουν τα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Συνήθως γνωρίζουν τι συμβαίνει. Τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη Γάζα. Και το γεγονός ότι δεν γνώριζαν ότι αυτή η επιχείρηση διεξαγόταν και ότι οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να παραβιάσουν το συνοριακό τείχος και να εισέλθουν στο ισραηλινό έδαφος. . . είναι μια κολοσσιαία αποτυχία"

O Elgindy δήλωσε ότι πρόκειται επίσης για μια πολιτική αποτυχία για την ισραηλινή κυβέρνηση, προβλέποντας ότι θα υπάρξουν και εσωτερικές και πολιτικές επιπτώσεις.

"Το ισραηλινό πολιτικό κατεστημένο είχε πεισθεί ότι άφησε στη γωνία το παλαιστινιακό ζήτημα. Ότι δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα Σε αυτή τη νέα Μέση Ανατολή, το Ισραήλ θα βρίσκεται στο επίκεντρο με τις συμφωνίες εξομάλυνσης να βρίσκονται προ των πυλών με βασικά αραβικά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία", σημείωσε.

23:13 Εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μάχεται στην ισραηλινή επικράτεια εναντίον «εκατοντάδων ενόπλων που έχουν εισβάλει» στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ, εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για «εκατοντάδες» εισβολείς, οι οποίο εισήλθαν από σήμερα το πρωί σε ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας και παραμένουν σε ισραηλινή επικράτεια μέχρι σήμερα το βράδυ.

23:13 Το Ισραήλ προειδοποιεί τους Ισραηλινούς του εξωτερικού να είναι προσεκτικοί για τυχόν επιθέσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποιεί τους Ισραηλινούς που ζουν στο εξωτερικό να βρίσκονται σε επιφυλακή για επιθέσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις.

23:09 Μπαράζ διπλωματικών συνομιλιών - Επικοινωνία της Αιγύπτου με Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Η Αίγυπτος συνομιλεί με τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η συνεχιζόμενη κλιμάκωση, δήλωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Sameh Shoukry συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της "ενοποίησης των διεθνών και περιφερειακών προσπαθειών" για τον περιορισμό της κλιμακούμενης βίας.

Η Αίγυπτος διατηρεί δεσμούς τόσο με τη Χαμάς όσο και με το Ισραήλ και υπήρξε συχνός διαμεσολαβητής σε βίαιες κλιμακώσεις.

23:07 Συνομιλία Φιντάν - Μπλίνκεν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έθεσε επί τάπητος τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Φιντάν μίλησε προηγουμένως με τους ομολόγους του από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη.

23:05 Στους 250 οι νεκροί στο Ισραήλ

Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ αυξήθηκε σε 250, σύμφωνα με την ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Άλλοι 1500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι 270 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

23:00 Εικόνες από την επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

22:53 Εντείνονται οι επιθέσεις των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Οι επιθέσεις των εποίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη εντείνονται, λένε οι Παλαιστίνιοι. Μέχρι στιγμής το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τέσσερις νεκρούς ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί.

Στο Yasuf, ανατολικά της Salfit, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, έξι από αυτούς με πραγματικά πυρομαχικά, σύμφωνα με τον Wael Abu Madi, αναπληρωτή επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού.

"Στο μικρό μας χωριό, δεχόμαστε διαρκώς επιθέσεις από εποίκους, ιδίως εναντίον των αγροτών μας, οι οποίοι εμποδίζονται να έχουν πρόσβαση στη γη τους", δήλωσε ο Abu Madi.

"Χθες, οι έποικοι κατέστρεψαν 40 δέντρα και έκλεψαν τη σοδειά μας από τις ελιές, και σήμερα προσπάθησαν να εισβάλουν στο χωριό, με τη βοήθεια του στρατού, ο οποίος μας πυροβόλησε με αληθινά πυρομαχικά"

Πρόσθεσε ότι κάηκαν τρία σπίτια, "και προσπάθησαν να κάψουν ένα άλλο σπίτι με γυναίκες και παιδιά μέσα"

"Οι έποικοι πυροβόλησαν επίσης με τα δικά τους όπλα και μαχαίρωσαν έναν νεαρό άνδρα, ενώ άλλοι περικύκλωσαν ένα σπίτι για δύο ώρες, πριν φύγουν όταν έφτασαν άνθρωποι από το χωριό"

22:51 Τα σημεία που το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση

22:43 Επικοινωνία Αμπάς με Μπλίνκεν - Η αδικία προς τους Παλαιστίνιους οδηγεί σε εκρήξεις

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν ότι η "αδικία" έναντι των Παλαιστινίων οδηγεί τη σύγκρουση με το Ισραήλ σε "έκρηξη", σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς απέδωσε την κλιμάκωση στις "πρακτικές των αποικιοκρατών και των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και στην επίθεση κατά των ισλαμικών και χριστιανικών ιερών", σύμφωνα με το WAFA.

22:28 Νετανιάχου: Θα πάρουμε εκδίκηση - Εγκαταλείψτε τη Γάζα

Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι "η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και κακό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ", είπε.

"Αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα ξανασυμβεί στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί. Ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει αυτή την απόφαση. Οι IDF θα χρησιμοποιήσουν αμέσως όλες τις δυνάμεις τους για να αχρηστεύσουν τις δυνατότητες της Χαμάς. Θα τους χτυπήσουμε μέχρι θανάτου, θα τους εκδικηθούμε για τη μαύρη μέρα που προκάλεσαν στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του", συνέχισε.

«Αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο, θα είναι δύσκολος, έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας», πρόσθεσε και έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

22:12 150 ρουκέτες λέει ότι εκτόξευσε η Χαμάς

Βίντεο από τις επιθέσεις με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ και άλλες περιοχές του Ισραήλ κυκλοφορούν στα social media.

22:10 Το Ισραήλ λέει ότι ανέκτησε τον έλεγχο των περισσότερων περιοχών στα νότια της χώρας

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι το Σάββατο ο στρατός ανέκτησε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας που είχαν διεισδύσει οι μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις πόλεις Sderot, Sofa, Kerem Shalom, Nirim, Naziv Hathara, Nir Oz, φυλάκιο Nahal Oz, Hulit, Nir Am, Nir Yitzhak, Be'er Sheva, Sde Yemen, Magen και Urim.

22:08 Μπάιντεν: Θα διασφαλίσουμε κάθε βοήθεια στο Ισραήλ

Οι δηλώσεις του Μπάιντεν κράτησαν μόνο δύο λεπτά και απέφυγε οποιαδήποτε εκτίμηση για τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Καταδίκασε τις επιθέσεις και εξέφρασε την ανησυχία του για αυτούς που κρατούνται αιχμάλωτοι.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους πολίτες του. Στεκόμαστε στο πλευρό τους.

«Θα είμαι σε στενή επαφή με τον Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ ήταν το πρώτο κράτος που αναγνώρισε το Ισραήλ», σημείωσε και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με κράτη της περιοχής για τον έλεγχο της κατάστασης.

Ακόμα προειδοποίησε τα εχθρικά προς το Ισραήλ κράτη να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

21:49 Ξεκίνησε το διάγγελμα του Μπάιντεν

21:30 Έκτακτο διάγγελμα Μπάιντεν για την ανάφλεξη στο Ισραήλ

Από λεπτό προς λεπτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει για τις εξελίξεις στο Ισραήλ

21:22 Μπλακ άουτ στη Γάζα - Παραπαίουν τα νοσοκομεία από τη διακοπή ρεύματος

21:20 Τουλάχιστον 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί - 1.700 τραυματίες

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 1.700.

21:14 Ισραήλ: Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant, εξέδωσε μαγνητοφωνημένη δήλωση το βράδυ του Σαββάτου λέγοντας ότι η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος και θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Είπε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είχε δείξει ότι είναι "το πρόσωπο του κακού" με τις αδιάκριτες επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών ανδρών, γυναικών και παιδιών.

21:08 Στους 200 ανέρχονται οι νεκροί Ισραηλινοί

Σύμφωνα με ισραηλινές αρχές οι νεκροί από την επίθεση της Χαμάς έχουν φτάσει τους 200 ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 1.000

21:02 Κάλεσμα Νετανιάχου στην αντιπολίτευση για σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

Ο Νετανιάχου προσκάλεσε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης Lapid and Gantz να σχηματίσουν κυβέρνηση ενότητας.

Ο Lapid είχε προηγουμένως απευθύνει παρόμοια έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπροστά στην επίθεση της Χαμάς. Ο Gantz φέρεται να είπε στον Netanyahu ότι εξετάζει την προσφορά.

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αντιμετωπίσει από την αρχή μαζική αντίδραση με μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί.

20:59 Σε συναγερμό τα νοσοκομεία στη Γάζα μετά τη διακοπή ρεύματος από το Ισραήλ

Ο Mohamed Abu Silmiya, διευθυντής του νοσοκομείου Al-Shifa, δήλωσε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ αφήνει τα νοσοκομεία και τις ιατρικές εγκαταστάσεις σε δύσκολη θέση, καθώς αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τη ροή των θυμάτων από τη συνεχιζόμενη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Al-Shifa είναι το μεγαλύτερο στον πολιορκημένο θύλακα και δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

"Κάνουμε ό,τι μπορούμε με ό,τι έχουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε μια πραγματική απειλή, ειδικά επειδή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και οι γεννήτριες εδώ καταναλώνουν 48. 000 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο", δήλωσε ο Abu Silmiya στο Al Jazeera.

20:53 Κατέρρευσε κτίριο στο Τελ Αβίβ μετά από την επίθεση με Ρουκέτες

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ ανέφερε την κατάρρευση ενός κτιρίου στο Τελ Αβίβ μετά από πυραυλική επίθεση, ενώ δύο τραυματίες διασώθηκαν από αυτό.

Οι ομάδες διάσωσης ερευνούν το κτίριο για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Εκτός από το περιστατικό στο Τελ Αβίβ, αναφέρθηκαν άλλα τέσσερα πυραυλικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - στο Holon, Bat Yam, and Givatayim.





20:41 Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στην Αθήνα καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την επιθετικότητα του Ισραήλ

«Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής της γης του Κράτους της Παλαιστίνης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας του Κράτους της Παλαιστίνης στην Αθήνα.

20:38 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συμπαραστέκεται στον λαό του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή του «το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του Ελληνικού Εβραϊσμού στο Κράτος και στο λαό του Ισραήλ που δέχθηκε δολοφονικές επιθέσεις από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

50 χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, το Ισραήλ αμύνεται απέναντι σε μια γενικευμένη επίθεση στυγνών δολοφόνων ισλαμιστών που στόχο έχουν τη ζωή και την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, επιχειρώντας να υλοποιήσουν το διακηρυγμένο στόχο τους να εξαφανίσουν το Εβραϊκό κράτος από τον χάρτη. Δεν θα το πετύχουν!

Οι Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες αντιμετωπίζουν ενωμένοι την επίθεση αυτή και οι Έλληνες Εβραίοι στεκόμαστε δίπλα τους και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των δεκάδων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν η τραυματίστηκαν από τους δολοφόνους της Χαμάς».

Είμαστε με το Ισραήλ!

20:34 ΚΚΕ: «Η επιθετικότητα του κράτους του Ισραήλ τελικά στρέφεται και κατά του ίδιου του ισραηλινού λαού»

«Τα σημερινά γεγονότα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία και αυτοί που ψάχνουν τις αιτίες τους θα πρέπει να κοιτάξουν κατάματα την αλήθεια, η οποία αποκαλύπτει πως κλιμακώνονται καθημερινά οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και οδηγούν σε δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, ακόμα και ηλικιωμένους και μικρά παιδιά» τονίζει το ΚΚΕ, συμπληρώνοντας πως «πρόκειται για εγκλήματα που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και έχει καταγγείλει επανειλημμένα το ΚΚΕ».

20:15 Ηχούν σειρήνες στο Ισραήλ - Ρουκέτες στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ

Ρουκέτες έπληξαν το Τελ Αβίβ και αρκετές κοντινές πόλεις και προάστια, συμπεριλαμβανομένου του Bat Yam, το βράδυ του Σαββάτου. Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων δήλωσε ότι διεξάγει έρευνες σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές τοποθεσίες μετά από αναφορές για τραυματίες.

20:04 Τέσσερις νεκροί στη Δυτική Οχθή, ανάμεσά τους ένα 13χρονο αγόρι

Τέσσερις είναι οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Ahmad Abdel Nasser Rabi, 13 ετών, σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στην Qalqilia, δήλωσε το υπουργείο.

Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι το 2023 είναι η πιο θανατηφόρα χρονιά για τους Παλαιστίνιους από τότε που άρχισαν να καταμετρούν τα θύματα το 2006.

20:02 Προαναγγελία για αντίποινα από τη Χαμάς

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες ισχυρίζονται ότι θα εξαπολύσουν πυραυλική επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ στις 21:00 (τοπική ώρα) ως αντίποινα για την καταστροφή του Πύργου της Παλαιστίνης.

19:57 Νεκρό 13χρονο αγόρι στη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένα αγόρι 13 ετών σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στην πόλη Καλκίλια της Δυτικής Οχθης.

19:51 Το Ισραήλ σταματά να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Λωρίδα της Γάζας

19:41 Χαμάς: Προειδοποιήσαμε αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να έχει αλαζονική συμπεριφορά

Ο Ισμαήλ Χανίγιε, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ για «αλαζονική» συμπεριφορά και ότι προκάλεσε ζημιά στο τέμενος Αλ-Ακσα, λέγοντας ότι «προειδοποιήσαμε να μην καταστρέψουν το τέμενος και ότι δεν μπορούμε να το ανεχτούμε».

«Τους προειδοποιήσαμε επίσης να μη συνεχίσουν την πολιτική της δημογραφικής αλλαγής στη Δυτική Οχθη και την επιτάχυνση του εγχειρήματος εποικισμού, αλλά συνεχίζουν τις επιδρομές στις πόλεις και στους προσφυγικούς καταυλισμούς», είπε.

Επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ισχυριζόμενος ότι «συνεχίζει να συμπεριφέρεται αλαζονικά και να βλάπτει τους κρατούμενους της παλαιστινιακής ασφάλειας».

19:30 Επιβεβαίωσε το Ισραήλ ότι υπάρχουν 100 θύματα

Επιβεβαίωσε το Ισραήλ αυτό που ανέφεραν ΜΜΕ της χώρας για 100 νεκρούς από την επίθεση της Χαμάς. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

19:16 Ιράν: Συγχαίρει τη Χαμάς

«Αυτή η επιχείρηση απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο εύθραυστοι είναι οι Σιωνιστές στο πλαίσιο μιας σοβαρής επιχειρησιακής δράσης και δεν έχουν το απαραίτητο πνεύμα για να αντισταθούν, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Nasser Kanaani.

«Η αντίσταση έχει πετύχει μέχρι στιγμής λαμπρές νίκες κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης και αυτό είναι ένα φωτεινό σημείο στην ιστορία του αγώνα του παλαιστινιακού λαού ενάντια στους Σιωνιστές», είπε, συγχαίροντας τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους για τη δράση τους.

19:09 Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες σε Τελ Αβίβ και Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ

+972544808297 Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα +972523032253 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 7, 2023

19:06 Συνεδριάζει την Κυριακή το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει την Κυριακή στον απόηχο των επιθέσεων της Χαμάς και του συνεχιζόμενου ισραηλινού βομβαρδισμού της Γάζας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς και προέτρεψε να γίνουν «όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή μιας ευρύτερης ανάφλεξης».

19:02 Ένταση και στη Δυτική Όχθη - 33 τραυματίες

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRC) αναφέρει ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, οι ομάδες της είχαν μεταφέρει 33 τραυματίες από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σε νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος της PRC δήλωσε ότι "14 τραυματίστηκαν από αληθινά πυρομαχικά στο κεφάλι στην Αλ-Μπιρέ (κοντά στη Ραμάλα), έξι χτυπήθηκαν από σφαίρες από καουτσούκ, οκτώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εισπνοή δακρυγόνων, τρεις χτυπήθηκαν από θραύσματα και δύο χτυπήθηκαν \ από Ισραηλινούς στρατιώτες".

18:57 Χτύπημα στην καρδιά της Γάζας

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν με αρκετούς πυραύλους μια πολυκατοικία της Παλαιστίνης στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο διαθέτει περίπου 100 διαμερίσματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε την ώρα που ρεπόρτερ του Al Jazeera μετέδιδε live από το σημείο.

Israeli forces strike a residential tower in Gaza while AlJazeera is live on air. pic.twitter.com/RglyjNIdXN — Lowkey (@Lowkey0nline) October 7, 2023

18:50 Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης και εθνικής ενότητας ζητά η αντιπολίτευση στο Ισραήλ

Ο Yair Lapid, ο οποίος ηγείται της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, δήλωσε ότι μόλις συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο Lapid δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να "αφήσει στην άκρη όλες τις διαφωνίες μας" και "να δημιουργήσει, μαζί του κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης εθνικής ενότητας". Ο Lapid είπε ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα "διαχειριστεί τη σκληρή, πολύπλοκη και εκτεταμένη μάχη που βρίσκεται μπροστά μας".

18:46 Βίντεο της Χαμάς - Πώς κατέλαβαν το πέρασμα Ερέζ

NEW: Hamas releases the footage of how it seized Israel’s Erez crossing earlier today. A bit wild pic.twitter.com/Ihx3PV1x5Q — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 7, 2023

18:40 Δώδεκα ώρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ οι μάχες συνεχίζονται

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Daniel Hagari, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Χαμάς έχει αιχμαλωτίσει ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες. "Όλοι οι τρομοκράτες που εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος θα σκοτωθούν - είτε στη μάχη είτε κατά την αποχώρησή τους", δήλωσε ο Hagari.

Σχεδόν 12 ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης των Παλαιστινίων μαχητών, οι μάχες μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των Παλαιστινίων μαχητών εξακολουθούν να μαίνονται σε ισραηλινές πόλεις κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Hagari. Είπε ότι υπάρχουν δύο κύριες μάχες που λαμβάνουν χώρα στο Ofakim και στο Beeri, όπου Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν κρατήσει ομήρους Ισραηλινούς.

18:38 Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ: 985 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

18:23 Βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας

Παλαιστίνιοι μαχητές γκρεμίζουν το τείχος και περνούν στην απέναντι πλευρά





Ρουκέτες εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας





Στη Γάζα μεταφέρνουν νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο





18:21 Στους εφέδρους και ο πρώην πρωθυπουργός Μπένετ

Ισραηλινοί έφεδροι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού, Ναφτάλι Μπένετ, προετοιμάζονται για άμεση ανάπτυξη στο νότιο Ισραήλ.

Israeli Reservists including Former-Prime Minister, Naftali Bennett are preparing for Immediate Deployment to the Frontline in the South of the Country. pic.twitter.com/gc5fGMJFfW — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

18:18 Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Αξιωματούχοι της ισραηλινής Άμυνας δήλωσαν ότι αναμένουν και προετοιμάζονται για έναν πολυμέτωπο πόλεμο με πάνω από 100.000 εφέδρους, που θα μπορούν να διαταχθούν σε ενεργό καθήκον εντός ωρών εάν χρειαστεί.

Israeli Defense Officials has stated that they are expecting and preparing for a Multi-Front War with upwards of 100,000 Reservists able to be Ordered to Active Duty within hours if necessary. — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

18:11 Επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα – 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν ένα ινδονησιακό νοσοκομείο και ένα ασθενοφόρο έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στα νότια της Γάζας. Από τα χτυπήματα σκοτώθηκαν μία νοσοκόμα, ένας οδηγός ασθενοφόρου, αρκετοί τραυματίστηκαν και καταστράφηκε ένας σταθμός οξυγόνου.

Following the escalation between Israel and Gaza, Israeli forces struck the enclave’s Indonesian hospital and an ambulance in front of Nasser Hospital in southern Gaza. The strikes killed one nurse, one ambulance driver, injured several and damaged an oxygen station. — MSF International (@MSF) October 7, 2023

18:04 Χαμάς: Συγκρούσεις σε 25 σημεία στο Ισραήλ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πολεμά σε 25 σημεία εντός του Ισραήλ σε μία μεγάλη έκταση. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης που δημοσίευσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού, που σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις της Χαμάς εξελίσσονται σε μία περιοχή που είναι μεγαλύτερη από τη Λωρίδα της Γάζας.

Hamas operational theatre in Israeli territories today was larger than Gaza stripe itself pic.twitter.com/vF0J32iRQz — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 7, 2023

Παρόμοια αναφορά γίνεται και από την ισραηλινή Haaretz που αναφέρει ότι «Παλαιστίνιοι μαχητές ελέγχουν μεγάλες περιοχές του ισραηλινού εδάφους και στρατιωτικά φυλάκια κοντά στη Γάζα».

Προσθέτει ακόμα ότι σε κάποιες περιοχές οι Παλαιστίνιοι κρατούν ομήρους στα σπίτια τους ενώ μάχες διεξάγονται έξω από αυτά.

18:01 Επιβεβαιώνει το Ισραήλ ότι η Χαμάς κρατά ομήρους

Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Αμυνας, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επιβεβαίωσε ότι άμαχοι πολίτες και στρατιωτικοί βρίσκονται αιχμάλωτοι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας (IDF), αλλά δεν υπάρχει ακόμα ακριβής αριθμός.

Spokesman for the Israeli Defense Force, Rear Admiral Daniel Hagari has now Confirmed that Civilian and Military Hostages have been taken by Hamas Terrorists into the Gaza Strip, with Admiral Hagari also stated there have already been Losses among the IDF, but that there is not… — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

17:57 Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας γύρω από συναγωγές και εβραϊκά σχολεία στη Γαλλία

Η ασφάλεια ενισχύθηκε σήμερα, Σάββατο γύρω από χώρους λατρείας και εβραϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία, ιδιαίτερα στο Παρίσι και τα προάστια του, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ η παλαιστινιακή Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

17:49 Επιβεβαιώνουν ισραηλινές πηγές ότι η Χαμάς όντως κρατά ομήρους

Όπως αναφέρουν οι NYT ο Νιρ Ντινάρ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε με γραπτό μήνυμα ότι η Χαμάς κρατά ομήρους Ισραηλινούς. Ο Ντινάρ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

17:36 Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη χερσαία επιχείρηση που ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ. Μία χερσαία επιχείρηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και αιματηρή. Υπενθυμίζουμε ότι η Γάζα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος του πλανήτη με πληθυσμό 21 εκατομμύρια.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip. — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

17:35 Αξιωματούχος του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς κρατά Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικούς στη Γάζα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ και ένας διπλωμάτης με γνώση του θέματος δήλωσαν στους ΝΥΤ ότι τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν την ομηρία Ισραηλινών στρατιωτικών και πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποστήριξε ότι πήρε «μεγάλο αριθμό» ισραηλινών ομήρων το Σάββατο.

17:30 Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν 100 Ισραηλινοί

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στην επίθεση, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός έχει πλέον αυξηθεί σε τουλάχιστον 100.

Ο αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα.

17:29 Συνομιλία Νετανιάχου με Μπάιντεν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τόνισε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου είπε στον Μπάιντεν ότι θα υπάρξει μια παρατεταμένη και έντονη στρατιωτική εκστρατεία, αλλά «το Ισραήλ θα κερδίσει».

17:16 «Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισβάλουν από τη θάλασσα»

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το «σραηλινό ναυτικό σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες που επιχείρησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ από τη θάλασσα».

NEW: Israeli navy targets Palestinian groups as they attempt to infiltrate pic.twitter.com/Ncy6Hu9mvS — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 7, 2023

17:13 Νετανιάχου: Πρώτος στόχος η εκκαθάριση των εχθρών από τα εδάφη μας

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου Πολιτικής Ασφαλείας τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η εκκαθάριση των εχθρικών δυνάμεων από την χώρα.

17:11 Το Παλαιστινιακό παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη Μέση Ανατολή

Όντως η ισραηλινή άμυνα δεν περίμενε μια τέτοια επίθεση, παρότι υποτίθεται ότι είναι κατεξοχήν προσανατολισμένη στο να αποκρούσει μια τέτοια επίθεση.

Και ανεξαρτήτως της κλίμακας των ισραηλινών αντιποίνων, που σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα σκληρά, το αίσθημα «ασφάλειας» που υπόσχεται η ισραηλινή κυβέρνηση στους πολίτες της χώρας της σίγουρα δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα. Αυτό φαίνεται και στις αντιδράσεις στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Όμως, αυτό που δεν συζητάμε όσο πρέπει είναι ότι όσο δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο Παλαιστινιακό θα υπάρχει βία. Είτε ως αντίσταση είτε ως απάντηση στην αντίσταση.

17:09 Εικόνες από τον βομβαρδισμό της Γάζας

The Israeli army carries out air strikes on the Gaza Strip causing at least 161 deaths and 931 injuries according to an initial assessment by the Palestinian ministry of health. pic.twitter.com/RT4PWov4Hn — The Punisher (@PunishDem1776) October 7, 2023

17:06 Αναμένεται δήλωση Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

Πληροφορίες των ΝΥΤ αναφέρουν ότι η δήλωση Μπάιντεν θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και αφορούσε στην καταδίκη των επιθέσεων από τη Χαμάς.

17:03 Έχουμε αρκετούς Ισραηλινούς ομήρους για να απελευθερώσουμε όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera: «Καταφέραμε να σκοτώσουμε και να αιχμαλωτίσουμε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι μάχες συνεχίζονται ακόμη. Όσον αφορά τους κρατούμενούς μας, σας λέω ότι η ελευθερία σας διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Με αυτά που έχουμε στα χέρια μας θα σας αφήσουμε ελεύθερους. Όσο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των αιχμαλώτων».

16:58 Και τα νοσοκομεία στη ζώνη επίθεσης του Ισραήλ – Δεν μπορούν να φτάσουν οι υγειονομικοί στους τραυματίες

Η Youmna ElSayed από το Al Jazeera που μεταδίδει από τη Γάζα αναφέρει ότι «υπάρχει στοχοποίηση από το Ισραήλ κάθε κίνησης προς τις περιοχές της ζώνης επίθεσης. Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο για τα ασθενοφόρα και το ιατρικό προσωπικό να φτάσουν εκεί. Οι ντόπιοι κάτοικοι των περιοχών αυτών διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταφέρουν τα πτώματα και τους τραυματίες», δήλωσε η ίδια.

Η ElSayed πρόσθεσε ότι οι περιοχές που δέχονται επιθέσεις από το Ισραήλ περιλαμβάνουν τμήματα της πόλης της Γάζας και τη νότια περιοχή του Χαν Γιουνίς. Κατοικίες και νοσοκομεία είναι μεταξύ των στόχων.

16:55 Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στη Γάζα – Στους 198 οι νεκροί Παλαιστίνιοι

Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ αυξήθηκε σε 198, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

16:42 Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι για το «χειρότερο σενάριο» – Στόχος η ελευθερία

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωσή του είναι έτοιμη για «το χειρότερο σενάριο».

«Όλα τα σενάρια είναι πλέον πιθανά και είμαστε έτοιμοι για μια (ισραηλινή) χερσαία εισβολή», δήλωσε.

«Δεν πρόκειται για μια επιχείρηση (hit-and-run), ξεκινήσαμε μια ολοκληρωτική μάχη. Αναμένουμε ότι οι μάχες θα συνεχιστούν και το μέτωπο της μάχης θα επεκταθεί. Έχουμε έναν πρωταρχικό στόχο: την ελευθερία μας και την ελευθερία των ιερών μας τόπων», δήλωσε.

Ο Αρούρι δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, στον αγώνα κατά της ισραηλινής κατοχής και στη διαφύλαξη των ιερών τους τόπων.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να ανταμειφθούμε με τη νίκη, την ελευθερία και την ανεξαρτησία», είπε.

16:34 Η Χαμάς αιχμαλώτισε υποστράτηγο

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media μαχητές της Χαμάς έχουν μπει σε στρατόπεδα στο Ισραήλ και έχουν πιάσει ομήρους αξιωματικούς. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο υποστράτηγος Nimrod Aloni.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει τον Ισραηλινό υποστράτηγο να φοράει μαύρο μπλουζάκι και κοντό παντελόνι ενώ τον σέρνουν Παλαιστίνιοι μαχητές.

Heart wrenching videos of Israelis including woman getting kidnapped by Hamas goes viral on SM. Hamas also claims to kidnap Israeli military corps commander Major General Nimrod Aloni. pic.twitter.com/OfzqD7XyoC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

16:27 Τα μέτωπα των συγκρούσεων στο νότιο Ισραήλ

16:20 Η Χαμάς κρατά αιχμαλώτους ανώτερους αξιωματικούς του Ισραήλ

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σαλέχ Αλ Αρούρι δήλωσε στο Al Jazeera: «Έχουμε μεγάλο αριθμό ισραηλινών αιχμαλώτων, μεταξύ των οποίων και ανώτερους αξιωματικούς».

16:00 Η Μάλτα ζητά συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Μάλτα ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών μετά τις επιθέσεις στο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters

15:45 Τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν

Ιατρικές πηγές στη Γάζα δήλωσαν στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις του Ισραήλ.

Ο αριθμός των τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 1.000.

15:33 Νέα ομοβροντία ρουκετών εξαπολύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ

15:30 Τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί νεκροί, 750 τραυματίες

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς αυξήθηκε σε τουλάχιστον 40.

Ο προηγούμενος αριθμός, που αναφέρθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ήταν 22.

«Περισσότεροι από 750 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί«, σύμφωνα με το Al Jazzera, που προσθέτει ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

13:37 Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας «πιάστηκαν στον ύπνο» γράφει το BBC

Για μία παταγώδη αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ γράφει ο ανταποκριτής ασφαλείας του BCC, Φρανκ Γκάρντνερ λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική και παράλληλα μεγαλύτερη επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον της χώρας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:00 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Την απερίφραστη καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. Δείτε εδώ περισσότερα για τις διεθνείς αντιδράσεις. Την επίθεση καταδίκασε και η Ελλάδα. Ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός. Εκκληση αυτοσυγκράτησης απηύθυνε ο Ερντογάν, ενώ το Ιράν «συνεχάρη τους παλαιστίνιους μαχητές».

12:00 «Είμαστε σε πόλεμο»

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Την ίδια ώρα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωσε έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής»

12:45 Οι παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πολιτών και του στρατού, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

12:00 Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγάει το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

Σύμφωνα με τους Times of Israel , αρκετοί Ισραηλινοί κατηγορούν τις Αρχές ότι πιάστηκαν στον ύπνο.

11:53 «Ανευ προηγουμένου επίθεση»

Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν πολλά θύματα» καταγγέλλει σε ανάρτησή του στα social media ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:40 Επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά» – 7 κοινότητες στα χέρια της Χαμάς

Το Ισραήλ απάντησε με σφυροκόπημα από αέρος της Γάζας ξεκινώντας την επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά.

⚔Swords of Iron⚔ The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν ξεσπάσει μάχες μεταξύ των δυνάμεων της χώρας και αυτών της Χαμάς σε 21 σημεία στα νότια.

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5 — The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Hamas terrorists seen clashing with Israeli forces in southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι 7 κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας.

Hamas publishes images showing the infiltration of terrorists into Israel and an IDF post on the Gaza border. pic.twitter.com/dP7F56pIkk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

11:30 Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Παλαιστίνιοι ένοπλοι κυκλοφορούν στους δρόμους.

Palestinian Gunmen seen in the City of Sderot within the last several minutes Opening-Fire on a passing Police Car. pic.twitter.com/WasDjNSYgv — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

HUGE ⚡Israel declares WAR along GAZA STRIP In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

11:20 Αναφορές για ισραηλινούς αιχμαλώτους

Σύμφωνα με το news18.com η Χαμάς έχει απαγάγει 35 στρατιώτες και πολίτες.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επίσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Footage has been released by Hamas showing a number of IDF Hostages who were Surrounded at their Base and eventually taken back to Gaza. pic.twitter.com/UA24Y0bGCy — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφορούν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

11:00 Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023



Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

10:30 Μαζί με τη Χαμάς ο Ισλαμικός Τζιχάντ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

Watch: A paraglider attempts to enter Israeli settlements around the Gaza Strip. pic.twitter.com/pLGTAhzWPv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2023