Και ενώ το κόκκινο χαλί στα Όσκαρ ήταν τρομερά ήσυχο εν μέσω των συνεχιζόμενων απεργιών ηθοποιών και συγγραφέων, ήταν δυναμική η βραδιά της μουσικής βιομηχανίας στα φετινά Video Music Awards (VMA).

Από τότε που μεταδόθηκαν για πρώτη φορά πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, τα ετήσια βραβεία του MTV έγιναν γνωστά για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους.

Έτσι και φέτος υπήρχαν πολλές λαμπερές παρουσίες που έκαναν τα φλας των φωτογράφων να αστράψουν, καταγράφοντας τους αστέρες της μουσικής βιομηχανίας.

Ανάμεσα στις παρουσίες που εντυπωσίασαν ήταν αυτή της Σελένα Γκόμεζ και της Σακίρα, ενώ στις πιο κακοντυμένες βρέθηκαν η Nicki Minaj, η Emily Ratajkowski και η Saweetie.

Τα βραβεία έμοιαζαν περισσότερο με επίδειξη πασαρέλας της Victoria’s Secret, με ορισμένες βέβαια αστέρες της ποπ να απορρίπτουν την επικρατούσα τάση και να πραγματοποιούν τελικά πιο σικ εμφανίσεις. Ανάμεσα σε αυτές και η Τέιλορ Σουίφτ που δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι και επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Versace.

