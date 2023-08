Ένα δεκάχρονο παιδί έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του πιθανόν από διασταυρούμενα πυρά στην πόλη Νιμ της νότιας Γαλλίας και συγκεκριμένα στο Πισεβάν, ένα προάστιο με έντονη δράση εμπόρων ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν θα μείνει ατιμώρητη. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει αρκετούς διακινητές τις τελευταίες εβδομάδες και θα ενισχύσει την παρουσία της», έγραψε ο υπουργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Πυροβολισμοί που συνδέονται με την διακίνηση ναρκωτικών σημειώνονται σε ολόκληρη την Γαλλία, αλλά είναι συχνότεροι στον γαλλικό Νότο και μαρτυρούν την έκταση της βίας μεταξύ των συμμοριών για τον έλεγχο των σημείων πώλησης των ουσιών.

«Έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Πισεβάν, δυτικά της Νιμ, ένα δεκάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του απόψε το βράδυ (χθες Δευτέρα). Ένας άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρες, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει», διευκρίνισε σήμερα το πρωί η εισαγγελέας της Νιμ, η Σεσίλ Ζενσάκ.

