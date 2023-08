Η άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Όλγα Καρμόνα, οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Μουντιάλ γυναικών, ωστόσο πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η μοίρα της επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι.

Η 23χρονη αμυντικός και MVP του τελικού σημείωσε το μοναδικό τέρμα στην αναμέτρηση με την Αγγλία, χαρίζοντας έτσι το τρόπαιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος γυναικών, που διεξήχθη στο Σίδνεϋ, για πρώτη φορά στην χώρα της.

Η αθλήτρια πανηγύρισε το τέρμα που πέτυχε, αφιερώνοντας το σε μητέρα φίλη της, η οποία έφυγε από τη ζωή σχετικά πρόσφατα.

Αυτό που δεν γνώριζε η Καρμόνα είναι η απώλεια του πατέρα της. Σύμφωνα με το Reuters, ο πατέρας της 23χρονης αρχηγού των «Φούριας Ρόχα» έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή μετά από μακρά μάχη με ασθένεια.

Η οικογένεια της απέκρυψε το θλιβερό αυτό γεγονός από την αθλήτρια για να μην την επηρεάσουν ψυχολογικά. Μάλιστα, η μητέρα και τα αδέλφια της βρέθηκαν στην Αυστραλία και παρακολούθησαν την αναμέτρηση με την Αγγλία, εμψυχώνοντας την.

Η Ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησης στο Twitter, επισημαίνοντας ότι η αρχηγός της ομάδας έμαθε για τον θάνατο του πατέρα της μετά τη λήξη του αγώνα και την απονομή του τροπαίου.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα της Όλγα Καρμόνα. Η παίκτρια έμαθε τη θλιβερή είδηση μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αγαπάμε, Όλγα, είσαι μέρος της ιστορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου».

Η παίκτρια λίγες ώρες αργότερα προχώρησε σε μία προσωπική ανάρτηση – αποχαιρετισμό στον πατέρα της.

«Ξέρω ότι με παρακολουθούσες απόψε και πως είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά. Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Και χωρίς να το ξέρω, είχα το αστέρι μου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό», ήταν το μήνυμα της Καρμόνα.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

— Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023