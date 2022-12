Ο ρόλος της αδερφής της

Απάντηση στα όσα διαρρέουν και αναφέρονται στην Εύα Καϊλή και τις εταιρίες που φέρεται να έχει, θέλησε να δώσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της στην Ελλάδα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δημητρακόπουλος εξέδωσε δελτίο τύπου «προς αποκατάσταση της αληθείας» και αναφέρεται σε αυτό στην εταιρεία «ARIA PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην εταιρεία «MΑDEGROUP ΑΜΚΕ» και στην επιστημονική πρωτοβουλία ELONTEC.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρει:

Σχετικά με τις εταιρείες που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα ρεπορτάζ για την Εύα Καϊλή προς αποκατάσταση της αληθείας γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Η εταιρεία «ARIA PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συστάθηκε στις 30.11.2022 με μοναδικούς εταίρους την Εύα Καϊλή και τον σύντροφό της με κεφάλαιο 1.000 ευρώ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Στη θέση του διαχειριστή ορίστηκε πρόσωπο συνεργαζόμενο με τη Μανταλένα Καϊλή με ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αγροοικονομίας.

Η εταιρεία «MΑDEGROUP ΑΜΚΕ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (όχι Μ.Κ.Ο.) που ιδρύθηκε το έτος 2017 με 2 εταίρους, την Μανταλένα Καϊλή και πρόσωπο που συνεργάζεται με αυτήν, με σκοπό τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ιδεών και ανάπτυξης δράσεων με ποικίλες θεματικές, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, γαλάζια οικονομία, νεοφυής επιχειρηματικότητα (start-up), καινοτομία, ενδυνάμωση γυναικών, προστασία ανηλικότητας και νεανική επιχειρηματικότητα. Στη θέση του διαχειριστή ορίστηκε η Μανταλένα Καϊλή. Η «MΑDEGROUP ΑΜΚΕ» έχει συμμετάσχει σε διάφορες δράσεις (projejcts), προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις σε συνεργασία κατά περίπτωση με ευρεία ομάδα μη μόνιμων συνεργατών και εθελοντών.

Η επιστημονική πρωτοβουλία ELONTECH (European Law Observatory on New Technologies, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Νέες Τεχνολογίες) είναι μια νομική πρωτοβουλία επιστημόνων και ερευνητών της Νομικής επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών, στην οποία μετέχουν διακεκριμένοι νομικοί, επιστήμονες διεθνούς κύρους, ακαδημαϊκοί, τεχνολόγοι και πολλοί άλλοι ειδικοί. Ξεκίνησε το 2018 με σκοπό την επιστημονική παρακολούθηση από νομική και τεχνολογική πλευρά των διεθνών νομοθετικών εξελίξεων για την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης και της κοινωνίας. Δεν είναι νομικό πρόσωπο και πολύ περισσότερο δεν είναι Μ.Κ.Ο. και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ σε χρηματοδότηση. Το ELONTECH ανάμεσα στα άλλα μετέχει σε διαδικτυακές συζητήσεις και επιστημονικά συνέδρια, όπως ενδεικτικά το 4ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Δίκαιο (4th Athens Roundtable on AI and the Rule of Law) που φιλοξενήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και συνδιοργανώθηκε από το ELONTECH και το The Future Society υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τη συνεργασία της ΟΥΝΕΣΚΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών φορέων με τη συμμετοχή διακεκριμένων πολιτικών, νομικών και επιστημόνων.