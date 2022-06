Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι δεν θα δεχθεί να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στα περιθώρια της συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για τη Μαδρίτη επανέλαβε το «Μητσοτάκης γιοκ» σημειώνοντας ότι «δε θα δω τον Μητσοτάκη. Δεν είναι δυνατόν! Εκείνη η πόρτα έχει κλείσει… Πρέπει πρώτα να συμμαζευτούν», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα χτίστηκαν εννέα αμερικανικές βάσεις. «Εναντίον ποιου; Λένε εναντίον της Ρωσίας. Κολλήσανε με τους S-400», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με tweet του δημοσιογράφου της Daily Sabbah, Μεχμέτ Τσελίκ, ο Ερντογάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν το ταξίδι του στη Μαδρίτη, πρόσθεσε αναφερόμενος στην ελληνική πλευρά ότι «αν συνέλθουν τότε θα το ξανασκεφτούμε». Αυτήν την δήλωση μεταδίδει και το πρακτορείο Anadolu.

Erdogan says he will not accept to meet Greek Prime Minister Mitsotakis on sidelines of NATO summit - “if they get their acts together then we will reconsider”

