Τουλάχιστον ατυχέστατο ήταν το σχόλιο που έκανε ο Sven Spoormakers στο Twitter για μία νεαρή δημοσιογράφο στην Αργεντινή.

Ο πρώην επαγγελματίας ποδηλάτης και νυν δημοσιογράφος στην «Het Laatste Nieuws», έβγαλε ένα screenshot τη συνάδελφό του, σχολιάζοντας εμμέσως το γεγονός ότι δεν φορούσε σουτιέν:

«Is it cool in Argentina?».

«Σοβαρά; Σε παρακαλώ πες μου οτι έγινε λάθος στην μετάφραση και δεν σχολίασες δημοσίως μία νεαρή ρεπόρτερ. Μιλώντας από εμπειρία, επέτρεψέ μου να σου πω οτι κάνει την ίδια δουλειά με σε εσένα, αλλά δουλεύει περισσότερο επειδή υπάρχουν κάτι μ@λΑκ€ς σαν και εσένα», όμως ο Spoormakers, φαίνεται δεν είχε καταλάβει το λάθος του: «Μην μου βγάζεις το χαρτί του φεμινισμού. Ξέρεις ακριβώς τι φοράει ή μάλλον δεν φοράει. Αν έπαιρνα μία συνέντευξη έχοντας τα γεννητικά μου όργανα έξω, θα γελάγατε μαζί μου».

Η Smith τότε του απάντησε λέγοντας:

«Οπότε είναι λάθος της που εσύ δεν μπορείς να μην κοιτάς το στήθος της. Τι έπρεπε να κάνει, να βάλει ένα σακί για να μην ενθουσιάζεσαι. Θα σε βγάλω μία φωτογραφία στην δουλειά, θα την ποστάρω, θα γράψω πόσο μικρό πέος έχεις και εσύ θα είσαι ΟΚ με αυτό;».

So it’s her fault because you can’t stop looking at her boobs? What’s she meant to do, wear a potato sack so you don’t get excited? If I take a picture of you at work, post it and comment on how small your dick looks in a pair of shorts would you be alright with that?

— Sophie Smith (@SophieSmith86) January 29, 2020