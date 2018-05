Die Welt: Ο Μίκης Θεοδωράκης καθορίζει την εικόνα μας για την Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18:10 |

Ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τον αστείο αναρχικό πίσω από την πολιτική μουσική», γράφει η γερμανική Die Welt, για τη νέα ταινία-ντοκιμαντέρ «Dance Fight Love Die- With Mikis Theodorakis on the Road» που παίζεται στους γερμανικούς κινηματογράφους. Πηγή: Eurokinissi