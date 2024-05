Το φετινό MET Gala 2024 με θέμα Sleeping Beauties: Reawakening Fashion ολοκληρώθηκε, με τις εμφανίσεις των αγαπημένων μας A-list celebrities να καταγράφονται για ακόμη μία χρονιά στην ιστορία της μόδας και της ομορφιάς.

Μένοντας στο κομμάτι της ομορφιάς, λατρέψαμε όλα τα συγκλονιστικά beauty looks των διασημοτήτων που περπάτησαν στο πράσινο-μπεζ tie-dye για φέτος χαλί, ενώ μερικά από αυτά κέρδισαν την προσοχή μας λίγο περισσότερο και χαράχτηκαν έντονα στη μνήμη μας. Εμείς τα συγκεντρώσαμε και σας τα παρουσιάζουμε απλόχερα, για να εμπνευστείτε και να γεμίσετε τη μέρα σας με όμορφες εικόνες βγαλμένες από παραμύθι!

Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez ήταν από τις πρώτες celebrities που περπάτησαν στο… tie-dye χαλί του MET Gala 2024, αφού αποτελεί μία από τους οικοδεσπότες της βραδιάς -οι υπόλοιποι είναι οι Zendaya, Bad Bunny και Chris Hemsworth.

Λατρέψαμε τη λαμπερή, εμπνευσμένη από το ηλιοβασίλεμα σκιά ματιών της, που «ζέστανε» το βλέμμα της, καθώς και το άψογο πρόσωπό της. Μάλιστα, το επιμελώς ατημέλητο ψηλό σινιόν της -ναι, μόνο η J.Lo. θα μπορούσε να εμφανιστεί με ένα messy bun σε επίσημη εκδήλωση και να είναι πανέμορφη- αφήνει το μακιγιάζ, το οποίο επιμελήθηκε ο makeup artist Scott Barnes, και το φόρεμά της από Schiaparelli να πρωταγωνιστήσουν.

Zendaya

Ως μία από τους co-chairs για το αποψινό Met Gala, ξέραμε ότι η Zendaya θα έκανε -ξανά- μια αξέχαστη εμφάνιση. Τα πολύ λεπτά φρύδια, η έντονη μωβ σκιά ματιών που «σβήνει» και οδηγεί σε μια πιο σκούρα φούξια σκιά τονίζοντας το βλέμμα της και τα γυαλιστερά σκούρα χείλη της δημιουργούν μια μαγευτική goth glam εμφάνιση που θα μείνει σε όλους αξέχαστη.

Emma Chamberlain

Η Emma Chamberlain περνάει μια gothic φάση, όπως αποδεικνύει και η εμφάνισή της στο φετινό MET Gala. Τα έντονα, smokey eyes της σε σκούρες καφέ αποχρώσεις και τα nude χείλη της συμπληρώνουν τέλεια το μαύρο, δαντελωτό φόρεμά της από Jean Paul Gaultier. Ωστόσο, το sleek σινιόν της χαρίζει στην εμφάνισή της μια ρομαντική πινελιά.

Ashley Graham

Το μοντέλο Ashley Graham εμφανίστηκε στο πράσινο-μπεζ χαλί του MET Gala 2024 σαν άλλη cat woman με τα αυστηρά baby bangs της στα μαλλιά και το δερμάτινο outfit της. Το ροζ ρουζ και τα λαμπερά χείλη της, όμως, πετυχαίνουν την τέλεια ισορροπία στην εμφάνισή της αφού «ηρεμούν» κατά πολύ το σύνολό της και χαρίζουν μια ρομαντική νότα.

Gigi Hadid

Τα πάντα από το glam look της Gigi Hadid, από τα μαλλιά της μέχρι το μακιγιάζ της, κραυγάζουν την παλιά γοητεία του Χόλυγουντ. Το εντυπωσιακά λαμπερό κόκκινο κραγιόν της, τα ροδαλά μάγουλα και το bob κούρεμά της που αναδεικνύουν υπέροχα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Tyla

Η Tyla έγινε γρήγορα γνωστή για τα υπέροχα τραγούδια της αλλά και τα μαλλιά της, αφού αλλάζει συνεχώς το στυλ τους. Στο MET Gala 2024, η νεαρή τραγουδίστρια εμφανίστηκε με κοντοκουρεμένα μαλλιά σε ένα μοναδικό wet look. Για το μακιγιάζ, προτίμησε τους ζεστούς τόνους και τις λάμψεις που δημιουργούσαν ένα εκπληκτικό μπρονζέ look.

Zoe Saldana

Το αστέρι της ταινίας Avatar: The Way of Water, περπάτησε στο πράσινο-μπεζ χαλί του MET Gala 2024 με μακριά, κυματιστά μαλλιά που την έκαναν να μοιάζει με γοργόνα κι ένα διακριτικό μακιγιάζ σε γήινους τόνους. Αγαπήσαμε το ροδακινί-ροζ ρουζ που θύμιζε φρεσκοανθισμένα λουλούδια.

Madelyn Cline

Ως αυτοαποκαλούμενο “fangirl της Revlon”, δεν αποτελεί έκπληξη που η πρωταγωνίστρια της σειράς Outer Banks επέλεξε το εμβληματικό makeup brand για το φετινό MET Gala. Το νεραϊδένιο μακιγιάζ των ματιών της περιελάμβανε μια ψυχρή σκιά στην εσωτερική πλευρά των ματιών της, ελάχιστες στρώσεις μάσκαρα και διακριτικό eyeliner, ενώ τα μαλλιά της ήταν κάτω κι έπεφταν ανέμελα στην πλάτη της.

Elle Fanning

Η Elle Fanning ακολούθησε μια ανεπιτήδευτη, μινιμαλιστική προσέγγιση στα μαλλιά και το μακιγιάζ της για το φετινό MET Gala. Η επιδερμίδα της έδειχνε απόλυτα φρέσκια και λαμπερή με ένα απολύτως φυσικό, no makeup makeup, ενώ τα μαλλιά της είχαν χαλαρούς κυματισμούς και χωρίστρα στο κέντρο.

Kendall Jenner

Το διάσημο μοντέλο κι επιχειρηματίας κατέπληξε τα πλήθη με την εμφάνισή της στο φετινό MET Gala. Εμφανίστηκε με σούπερ μακριά μαλλιά με χαλαρούς κυματισμούς, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε γήινους τόνους. Η Kendall Jenner λατρεύει τα nude χρώματα, γι’ αυτό κι επέλεξε μια απαλή καφέ σκιά στα βλέφαρα, διακριτικό ροζ ρουζ και nude χείλη. Θα το αντιγράψουμε σίγουρα!

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner περπάτησε στο πράσινο-μπεζ χαλί του φετινού MET Gala εντυπωσιάζοντας για ακόμη μία φορά. Η νεαρή επιχειρηματίας επέλεξε ένα sleek σινιόν για τα μαλλιά της, το οποίο όμως ήταν στολισμένο με ένα μεγάλο λευκό λουλούδι, σε ίδια απόχρωση με το φόρεμά της. Τα ζυγωματικά της ήταν βαμμένα σε μια γλυκιά ροζ απόχρωση, ενώ για τα χείλη διάλεξε έναν ροδακινί-nude τόνο.

Kim Kardashian

Τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της Kim Kardashian έκαναν πάλι την εμφάνισή τους στο MET Gala 2024. Η διάσημη τηλεπερσόνα είχε επίσης τα μαλλιά της κάτω σε κυματιστό στιλ, όπως πολλές σταρ επέλεξαν φέτος για την εκδήλωση, με τη μόνη διαφορά ότι κατέληγαν σε μια μικρή πλεξούδα στις άκρες των μαλλιών της. Το μακιγιάζ της είχε κυρίως μπρονζέ αποχρώσεις, με έντονες βλεφαρίδες και γήινα χείλη.

Lana Del Rey

Η εμφάνιση της Lana Del Rey ήταν ξεκάθαρα βγαλμένη από παραμύθι! Η διάσημη σταρ εμφανίστηκε με μακριά, κυματιστά μαλλιά και headband στην ίδια απόχρωση με τα μαλλιά της, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε παρόμοιους τόνους με τα μαλλιά της. Τα χείλη ήταν το επίκεντρο του makeup look της, με έντονο περίγραμμα σε σκούρα καφέ απόχρωση και πιο κόκκινο χρώμα στο εσωτερικό των χειλιών με λαμπερό φινίρισμα.

Nicole Kidman

Η λαμπερή και λευκή επιδερμίδα της διάσημης ηθοποιού την έκαναν να μοιάζει με άλλη Χιονάτη. Η Nicole Kidman προτίμησε τις ροζ αποχρώσεις για το μακιγιάζ της και μια λεπτή γραμμή μαύρου eyeliner στα μάτια, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν ανέμελα κάτω με χαλαρούς κυματισμούς.

Dua Lipa

Η νεαρή pop star διατήρησε το φλογερό κόκκινο χρώμα στα μαλλιά της και για την εμφάνισή της στο φετινό MET Gala. Η Dua Lipa επέλεξε τη χωρίστρα στο πλάι κι επιμελώς ατημέλητα μαλλιά που φαίνονταν απόλυτα φυσικά. Για το μακιγιάζ των ματιών της είπε ναι στα κλασικά smokey eyes, αλλά στην πιο διακριτική εκδοχή τους για να πετύχει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, ενώ τα χείλη της ήταν βαμμένα σε μια απαλή καφέ απόχρωση.

Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter ήταν η Σταχτοπούτα της βραδιάς με ένα από τα πιο παραμυθένια looks. Τα μαλλιά της ήταν μισά κάτω και μισά πιασμένα πάνω με χωρίστρα στο πλάι και αφέλειες ελαφρώς γυρισμένες προς τα έξω. Το μακιγιάζ των ματιών της, στο οποίο πρωταγωνιστούμε μια παστέλ γαλάζια σκιά, συνδυάστηκε με το επίσης γαλάζιο Oscar de la Renta φόρεμά της, ενώ τα χείλη της ήταν βαμμένα σε ροδακινί απόχρωση.

Sydney Sweeney

Τα νέα μαλλιά της διάσημης ηθοποιού έκλεψαν αναμφίβολα την παράσταση. Η Sydney Sweeney έκανε το ντεμπούτο της στο MET Gala 2024 με κοντά, μαύρα μαλλιά και αφέλειες, ενώ το μακιγιάζ της ήταν ιδιαίτερα ρομαντικό με ροζ ρουζ στα μάγουλα, λάμψεις στα ζυγωματικά, λαμπερά χείλη κι έντονες βλεφαρίδες.

Pamela Anderson

Επιλέγοντας για ακόμη μία φορά να εμφανιστεί με ένα no makeup makeup look, η Pamela Anderson απέπνεε απαράμιλλη κομψότητα. Το μακιγιάζ της επιμελήθηκε η διάσημη makeup artist Pat McGrath, η οποία χρησιμοποίησε ένα κρεμώδες ροζ ρουζ στα μάγουλα και διακριτικές λάμψεις σε όλο το πρόσωπο, για να χαρίσει φρεσκάδα στο συνολικό μακιγιάζ της ηθοποιού.

Πηγή: grace.gr