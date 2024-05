Καθώς οι διασημότητες ανέβηκαν τα σκαλιά του Met Gala 2024, έγινε αμέσως σαφές ποιος ακολούθησε πιστά τον κώδικα ντυσίματος της βραδιάς και ποιος άφησε κάποιες οδηγίες στο «διαβάστηκε».

Ορισμένες σταρ, όπως η συμπρόεδρος του Met Gala, η αγαπημένη Zendaya και η οικοδέσποινα του κόκκινου χαλιού της Vogue, η Emma Chamberlain, φόρεσαν δραματικά φορέματα που αποτύπωναν τέλεια τα φυσικά στοιχεία της γης, της θάλασσας και του ουρανού που βλέπουμε στη φετινή έκθεση.

Φυσικά, υπήρχαν και άλλοι που αγκάλιασαν το προφανές φορώντας λουλουδάτα για να αναπαραστήσουν έναν πραγματικό κήπο. Όπως λέει, ειρωνικά, ο εμβληματικός χαρακτήρας της Μέριλ Στριπ, Miranda Priestly, στην ταινία Ο Διάβολος φορούσε Prada (η οποία εμπνεύστηκε από την ίδια την Άννα Γουίντουρ): «Φλοράλ; Για την άνοιξη; Πρωτοποριακό».

Δείτε ένα βίντεο με τα χειρότερα ντυσίματα του Met Gala 2024

Αυτοί που δεν το «πάλεψαν»

Από την άλλη, υπήρχαν κάποιοι άντρες καλεσμένοι που απλά έβαλαν ένα κοστούμι και το αποκάλεσαν «ντύσιμο». Ακόμα και ο συμπρόεδρος του Met Gala, ο Chris Hemsworth φόρεσε ένα κρεμ κοστούμι στην εκδήλωση, αν και το σύνολό του θα μπορούσε κάλλιστα να είχε φορεθεί σε οποιαδήποτε άλλη φωτογράφιση στο Χόλιγουντ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί θεατές μέσω του X (πρώην Twitter) εξέφρασαν τη δική τους απογοήτευση για τη φετινή έλλειψη φαντασίας των συμμετεχόντων στο Met Gala.

«Αυτό το θέμα δεν ήταν δύσκολο», έγραψε ένα άτομο στην πλατφόρμα. «Μήπως να βρίσκατε κάποιον στιλίστα;»

«Το θέμα είναι ο Κήπος του Χρόνου. Που είναι το δύσκολο σ’ αυτό;» έγραψε κάποιος άλλος, ενώ πιο κάτω υπήρχε το σχόλιο: «Ο Κήπος του Χρόνου είναι ο Κήπος του Χρόνου. Γιατί κανείς δεν κατάλαβε το θέμα;».

This theme wasn’t HARD😭 like YALL need to find some new stylist cause this is unacceptable??! #MetGala pic.twitter.com/KYAi94hh40 — K♡ (@katemymind) May 6, 2024

THE THEME IS GARDEN OF TIME. WHAT IS SO HARD ABOUT THAT? #MetGala pic.twitter.com/uYEobJwVBK — anna wintours sunglasses (@raquel2e) May 6, 2024

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τους καλεσμένους του Met Gala 2024 που έχασαν το στόχο του φετινού θέματος, «Ο κήπος του χρόνου»: