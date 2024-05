Αυστηρούς νέους κανόνες εισήγαγε η Singapore Airlines μετά τον τραγικό θάνατο ενός Βρετανού επιβάτη αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ακόμη στην πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη που αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να προσγειωθεί αναγκαστικά στη Μπανγκόκ.

Δέκα ώρες μετά την απογείωση από το Χίθροου του Λονδίνου στις 20 Μαΐου, το αεροσκάφος έπεσε απότομα κατά 6.000 πόδια μέσα σε λίγα λεπτά, με τους 211 επιβάτες και τα 18 μέλη του πληρώματος να έχουν τρομοκρατηθεί και όσοι δεν φορούσαν ζώνη να πετάγονται στην οροφή.

Σημειώνεται ότι σχεδόν 40 από τους επιβάτες νοσηλεύονται στη Μπανγκόκ με τραυματισμούς σε σπονδυλική στήλη, κρανίο και εγκέφαλο.

Μάλιστα μία επιβάτισσα έχει μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω, λόγω ισχυρού χτυπήματος.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024