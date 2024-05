Ο Ολυμπιακός, στην πρώτη του μόλις συμμετοχή στο Europa Conference League, έχει καταφέρει ήδη να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μία μυθική, θρυλική, πορεία, που φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μόλις ένα ματς πλέον μπροστά τους για να σηκώσουν την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα ελληνικής ομάδας στο δημοφιλέστερο άθλημα του κόσμου. Τον τελικό κόντρα στη Φιορεντίνα αύριο Τετάρτη (29/5, 22:00) στην «Opap Arena».

«18 γκολ σε 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν στο UEFA Europa Conference League», αναφέρει στην ανάρτησή της για τον Ολυμπιακό η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

⚽️ 18 goals in 8 games this season in the #UECL 🙌@olympiacosfc || #UECLfinal pic.twitter.com/XGrW6wYgZA

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 28, 2024