Αναστάτωση προκλήθηκε σε εσωτερική πτήση στην Αυστραλία, όταν στην καμπίνα εμφανίστηκε ένας γυμνός άντρας.

Ο επιβάτης άρχισε να τρέχει στον διάδρομο και, μάλιστα, έπεσε πάνω σε μία αεροσυνοδό, την οποία και έριξε στο πάτωμα.

Ο γυμνός άνδρας τελικά «εξουδετερώθηκε» από άλλον επιβάτη, ο οποίος του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ ο πιλότος αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω το αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο απογείωσης, ενημερώνοντας παράλληλα το έδαφος για το επείγον περιστατικό.

Ο ταραχοποιός επιβάτης τελικά συνελήφθη και η εταιρία ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος ήταν η πρώτη της προτεραιότητα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τη Δευτέρα, 27 Μαΐου, το VA696 Περθ προς Μελβούρνη, επέστρεψε στο Περθ εξαιτίας ενός ενοχλητικού επιβάτη. Tο αεροσκάφος έγινε δεκτό από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας και ο ενοχλητικός επισκέπτης αποβιβάστηκε. Η ασφάλεια των επισκεπτών και του πληρώματος μας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους επισκέπτες που επηρεάστηκαν», ανέφερε η αεροπορική εταιρία Virgin Australia σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό.

Ένας επιβάτης μιλώντας στον Guardian, περιέγραψε: «Ξαφνικά ακούω αυτό το τρέξιμο στο διάδρομο. Ο τύπος δεν φορούσε ρούχα και όρμησε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Αρχικά σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι επίθεση. Είναι πραγματικά οδυνηρό να βρίσκεσαι σε ένα αεροπλάνο σε αυτή την κατάσταση».

Australian police arrest a man accused of running naked through an airliner https://t.co/2hi71PkPz6 pic.twitter.com/iCAzxtxYXB

— The Independent (@Independent) May 28, 2024