Ήταν μόλις 52 ετών όταν ο Λουκ Πέρι, περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά Beverly Hills 90210 και το Riverdale, άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 Μαρτίου 2019.

Ο Λουκ Πέρι για πολλούς ανθρώπους θα είναι πάντα ο Dylan McKay, ο έφηβος καρδιοκατακτητής από την επιτυχημένη σειρά Beverly Hills 90210.

Αυτός είναι ίσως και ένας λόγος που ο θάνατος του Λουκ Πέρι στα 52 του χρόνια ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστικός για τους θαυμαστές του.

Μέχρι τότε, ο Λουκ Πέρι είχε μια μακρά καριέρα που ξεπερνούσε τη σειρά Beverly Hills 90210. Είχε εμφανιστεί σε πολλές άλλες τηλεοπτικές παραγωγές και ταινίες μεταξύ των οποίων τα Buffy the Vampire Slayer, 8 Seconds, The Fifth Element, και πιο πρόσφατα τα Once Upon A Time In Hollywood και Riverdale.

Η φήμη όμως δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο για τον Λουκ Πέρι. Αν και είχε κυνηγηθεί από αμέτρητους θαυμαστές στο απόγειο της σειράς Beverly Hills 90210, ο ηθοποιός ήταν πιο πιθανό να βρίσκεται με τα κατοικίδια γουρούνια του παρά σε κάποιο κλαμπ του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990.

Οι συμπρωταγωνιστές του ήταν ενθουσιασμένοι για την ευγενική φύση του και ο Λουκ Πέρι ήταν γνωστός ως ένας εξαιρετικός πρακτικός πατέρας για τα δύο παιδιά του, τον Jack και τη Sophie.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, τα πράγματα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά για τον Λουκ Πέρι. Είχε τον σταθερό χαρακτήρα του Fred Andrews στο Riverdale και είχε αρραβωνιαστεί την επί χρόνια σύντροφό του Wendy Madison Bauer.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ο Λουκ Πέρι υπέστη ένα ξαφνικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά ο Λουκ Πέρι δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του και πέθανε πέντε ημέρες αργότερα στις 4 Μαρτίου 2019.

Από το Οχάιο στο Beverly Hills

Γεννημένος στις 11 Οκτωβρίου 1966 στο Fredericktown, στο Οχάιο, ο Coy Luther Perry III μεγάλωσε σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές που απεικονίζονταν στην εφηβική δραματική σειρά.

Αυτός και οι συμμαθητές του, όπως είχε αποκαλύψει, παρακολουθούσαν μαθήματα για το πώς να ξεγεννήσουν αγελάδες και να οδηγούν τρακτέρ.

Κάποια πράγματα όμως για την πραγματική του ζωή αποτυπώθηκαν στην οθόνη. Ο Λουκ Πέρι είχε ψηφιστεί στο σχολείο ως «Biggest Flirt». Είχε μια ταραχώδη παιδική ηλικία, όπως και ο χαρακτήρας του στο Beverly Hills 90210.

Είχε αποκαλύψει στο Vanity Fair το 1992 ότι ο πατέρας του ήταν βίαιος και μέθυσος.

Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν έξι ετών και ο Λουκ Πέρι παράμεινε κοντά στη μητέρα του, ενώ αργότερα δέθηκε και με τον πατριό του. Μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, ο Λουκ Πέρι αποφάσισε να φύγει από το Οχάιο και να προσπαθήσει να γίνει ηθοποιός.

«Ένιωθα σαν να ανήκω σε μια οθόνη» έλεγε χαρακτηριστικά στο Vanity Fair. «Υποθέτω ότι σχετίστηκα με τους ανθρώπους σε αυτή την οθόνη πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους γύρω μου. Πάντα ένιωθα ότι ήμουν ένας από αυτούς και σε λίγο καιρό θα έφτανα εκεί».

Τα πράγματα όμως δεν ήταν εύκολα για τον Λουκ Πέρι. Η Washington Post αναφέρει ότι ο ηθοποιός απορρίφθηκε 216 φορές πριν αρχίσει να παίρνει ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές. Ακόμη και τότε, η καριέρα του στην υποκριτική δεν ήταν ακριβώς μια επιτυχία, αλλά η τύχη του άλλαξε όταν επιλέχθηκε για το Beverly Hills 90210.

Αν και το σόου είχε μια δύσκολη έναρξη μετά την πρεμιέρα του το 1990, δεν άργησε να γίνει επιτυχία. Η σειρά παρακολουθούσε τις ζωές πλούσιων, ελκυστικών εφήβων και έθιγε θέματα όπως ο βιασμός και το AIDS. Ο Λουκ Πέρι, ο οποίος υποδύθηκε το «κακό παιδί» Dylan McKay, ήταν ένα από τα αστέρια της σειράς.

Ο Λουκ Πέρι ήταν επιφυλακτικός με τη φήμη και απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό του «teen idol». «Είμαι ένας απλός τύπος… δεν χρειάζομαι πολλά» σημείωνε χαρακτηριστικά. Και πράγματι ο Λουκ Πέρι ήταν περισσότερο γνωστός για τα αγαπημένα του βιετναμέζικα γουρούνια παρά για τα κατορθώματά του στο Χόλιγουντ.

Με την καριέρα του να προχωρά, ο Λουκ Πέρι προσπάθησε να αποτινάξει τη φήμη του Dylan McKay και μάλιστα άφησε για δύο σεζόν το Beverly Hills. Μέχρι τον θάνατό του, η καριέρα του Λουκ Πέρι είχε εισέλθει σε ένα νέο στάδιο.

Ο ξαφνικός θάνατος του Λουκ Πέρι

Μεταξύ του Beverly Hills 90210 στα ’90ς και τον θάνατό του το 2019, ο Λουκ Πέρι είχε σταθερή δουλειά. Πρωταγωνίστησε στην ταινία του 1992 Buffy the Vampire Slayer, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Oz και ταινίες όπως το Fifth Element, ενώ έπαιζε και στο Broadway. Αλλά ποτέ δεν ξέφυγε από τη σκιά του Dylan McKay.

«Ο Λουκ Πέρι φαίνεται ικανός να αποδείξει ότι είναι πραγματικός ηθοποιός. Αλλά αυτή δεν είναι ακριβώς η ταινία» έγραφε ο Roger Ebert για την ταινία του Λουκ Πέρι 8 Seconds το 1994.

Ωστόσο, πριν από τον θάνατό του, η καριέρα του είχε φτάσει σε ένα νέα στάδιο. Συμμετείχε στο καστ του Once Upon A Time In Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο (έκανε πρεμιέρα λίγους μήνες μετά τον θάνατό του) και είχε έναν σταθερό ρόλο στο Riverdale υποδυόμενος τον πατέρα του Andrews, Fred.

Ο K J Apa, ο οποίος υποδύεται τον Archie Andrews, δήλωνε στον Jimmy Fallon το 2019 ότι αυτός και ο Λουκ Πέρι είχαν μια πολύ στενή σχέση. Ο Λουκ Πέρι έπαιζε ως πατρική φιγούρα για τον K J Apa, ενώ γύριζαν το σόου στον Καναδά.

Ο Λουκ Πέρι και η επί χρόνια σύντροφός του Wendy Madison Bauer είχαν αρραβωνιαστεί. Όλα αυτά έκαναν τον θάνατο του Λουκ Πέρι τον Μάρτιο του 2019 ακόμη πιο τραγικό.

Στις 27 Φεβρουαρίου, ο Λουκ Πέρι υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου η Bauer, τα παιδιά του και η πρώην σύζυγός του Minnie Sharp και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του έσπευσαν κοντά του.

Μετά από πέντε ημέρες δυστυχώς, ο Λουκ Πέρι πέθανε στις 4 Μαρτίου. Ήταν μόλις 52 ετών.

«Τα τελευταία 11 1/2 χρόνια με τον Λουκ ήταν τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου και είμαι ευγνώμων που πέρασα αυτόν τον χρόνο μαζί του» δήλωνε η Bauer στο People. «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους του για την αγάπη και την υποστήριξή τους. Βρήκαμε παρηγοριά ο ένας στον άλλο και στη γνώση ότι ένας εξαιρετικός άνθρωπος άγγιξε τις ζωές μας. Θα λείψει πολύ».

Πώς πέθανε ο Λουκ Πέρι;

Αν και η οικογένεια του Λουκ Πέρι κράτησε απόρρητες τις περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του, ο συμπρωταγωνιστής του στο Beverly Hills 90210 Brian Austin Green ανέφερε ότι πέθανε από επιπλοκές από οίδημα στον εγκέφαλο και πράγματα που συνέβησαν εξαιτίας του εγκεφαλικού.

Αυτά τα συμπτώματα ήταν προφανώς τόσο σοβαρά, σύμφωνα με τον Brian Austin Green, που ο ηθοποιός θα είχε μπροστά του μακρύ δρόμο ανάρρωσης αν είχε επιβιώσει. Για αυτό ο Brian Austin Green είπε ότι ένα μέρος του ένιωθε ότι το να πεθάνει μετά το ξαφνικό εγκεφαλικό ήταν το καλύτερο πράγμα να του συμβεί.

«Ο Λουκ Πέρι ήταν περήφανος για αυτό που ήταν. Ήταν πολύ γρήγορος. Ήταν πολύ ευγενικός. Ήταν πολύ γενναιόδωρος. Και οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα έλειπε θα τον είχε επηρεάσει τόσο σοβαρά. Νομίζω ότι η ανάκαμψη μπορεί να διαρκούσε τέσσερα χρόνια… Θα ήταν πολύ δύσκολα για αυτόν» σημείωνε ο Brian Austin Green.

Ο θάνατος του αγαπημένου ηθοποιού ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικός επειδή ήταν τόσο νέος και φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του. Αλλά οι New York Times ανέφεραν το 2019 ότι τα εγκεφαλικά στην ηλικιακή ομάδα του Λουκ Πέρι αν και σπάνια δεν είναι αδιανόητα.

«Περίπου επτά στο ένα εκατομμύριο Αμερικανοί κάτω των 50 ετών πεθαίνουν ετησίως από εγκεφαλικά που προκαλούνται από φραγμένο αιμοφόρο αγγείο και εννέα ανά ένα εκατομμύριο πεθαίνουν από εγκεφαλική αιμορραγία, τους δύο κύριους τύπους εγκεφαλικών επεισοδίων» σημείωνε η εφημερίδα.

Δεν είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς προκάλεσε το θανατηφόρο επεισόδιο του Λουκ Πέρι. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να υποστεί εγκεφαλικό, η πλήρης ιστορία του θανάτου του Λουκ Πέρι και τι οδήγησε σε αυτό μπορεί να μη γίνει ποτέ γνωστή.

Ένα όμως είναι σίγουρο. Όταν πέθανε ο ηθοποιός, έγινε σαφές ότι οι άνθρωποι θα τον θυμούνται περισσότερο από τον χαρακτήρα του στο Beverly Hills 90210. Αν και ο ίδιος αναγνώριζε ότι θα συνδεόταν με τον Dylan McKay μέχρι να πεθάνει, ο χαρακτήρας ήταν μόνο ένα μικρό μέρος του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι τον μνημόνευσαν.

Η οικογένειά του, οι φίλοι του και οι συμπρωταγωνιστές του έθιξαν την καλοσύνη, την ευγενική του φύση και τη γενναιοδωρία του. Θυμήθηκαν τον Λουκ Πέρι και όχι τον χαρακτήρα που είχε παίξει στην τηλεόραση.