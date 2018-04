Jeep Camp: Μια απόδραση εκτός δρόμου, εντός Αθήνας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Πριν 33' |

Μια πίστα, μια διαδρομή με βαθμό δυσκολίας όπως στην ζούγκλα, είναι μέσα στην Αθήνα. Το Jeep Camp της Γλυφάδας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να οδηγήσουν από κοντά και να τεστάρουν τις αντοχές των νέων μοντέλων της αμερικάνικης φίρμας, των Jeep Compass αλλά και του Jeep Renegade



Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 28 Απριλίου, και με σύνθημα Go Anywhere – Do Anything, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν από πρώτο χέρι τις ικανότητες της πίστας στο Jeep Camp της Γλυφάδας.



Τι περιλαμβάνει; βαθιές παγίδες νερού και λάσπης, τραμπάλα με τα τετρακίνητα μοντέλα της φίρμας, ανάβαση, κατάβαση και πλευρική κίνηση σε μεγάλες κλίσεις. Επίσης, υπάρχουν σημεία της πίστας με βραχώδες περιβάλλον, δοκιμασίες που τα Jeep έχουν σχεδιαστεί για να υπερβαίνουν χωρίς κόπο, αποδεικνύοντας έτσι την ιστορική υπεροχή τους στην εκτός δρόμου κίνηση.



Οι οδηγοί και οι οικογένειές τους που θέλουν να ζήσουν αυτή την ξεχωριστή -Jeep- εμπειρία μπορούν να ενημερώνονται για το Jeep Camp καλώντας στα τηλέφωνα της AutoOne, επίσημου διανομέα της Jeep στο νομό Αττικής.



Τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Jeep Camp, στο κατάστημα της Jeep AutoOne στην Γλυφάδα θα βρίσκεται και το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται διεξοδικά για τα μοντέλα αλλά και τα πολύ φιλικά άτοκα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρονται για την απόκτησή τους.